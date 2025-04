Katatonia: kündigen neues Album „Nightmares As Extensions Of The Waking State“ für 06.06.2025 über Napalm Records an

Katatonia, Schwedens Grandseigneurs der Düsternis, veröffentlichen am 6. Juni 2025 das neue Album Nightmares As Extensions Of The Waking State über Napalm Records. Einmal mehr wandelt die Band durch fröstelnde Dunkelheit und lässt dennoch hier und da Hoffnung erahnen. Nightmares As Extensions Of The Waking State markiert den nächsten evolutionären Schritt und knüpft stilistisch an das letzte Album Sky Void Of Stars (2023, Platz 5 der Deutschen Album Charts) an. Zudem stellen Katatonia ihre beiden neuen Gitarristen als feste Bandmitglieder vor. Katatonia 2025 sind Sänger Jonas Renkse, Bassist Niklas Sandin, Schlagzeuger Daniel Moilanen sowie die Gitarristen Nico Elgstrand und Sebastian Svalland.

Mit der nun veröffentlichten Leadsingle Lilac gewähren Katatonia einen ersten eindrucksvollen Einblick in das, was Fans vom kommenden Album erwarten dürfen. Der Track vereint Jonas Renkses unverwechselbaren Gesang mit hypnotischen Rhythmen, schweren Riffs und progressiven Elementen. Begleitet von einem atmosphärischen Musikvideo trifft Lilac direkt ins Herz und unterstreicht Katatonias außergewöhnliche Fähigkeit, die Hörer*innen in einen Strudel aufwühlender Emotionen zu ziehen.

Jonas Renkse kommentiert:

„Wir sind stolz und aufgeregt, unser neues Album Nightmares As Extensions Of The Waking State anzukündigen, das am 6. Juni über Napalm Records erscheinen wird. Wie immer sind diese Songs Geschichten, die im Augenwinkel gedeihen – vom Licht verdunkelt, doch bereit, in der Dämmerung unserer morbiden Existenz zum Leben zu erwachen. Bitte genießt den ersten Hauch davon: Lilac.“

Die kristallklare Produktion von Nightmares As Extensions Of The Waking State hebt das Wechselspiel zwischen Stille und Intensität hervor, während der Kontrast aus schweren Riffs, filigranen Gitarrenharmonien, hypnotischen Synthesizern und atmosphärischen Nuancen eine eindringliche Spannung erzeugt. Tracks wie Thrice und Warden pulsieren voller Dynamik, in Wind Of No Change verschmelzen subtile elektronische Texturen mit Katatonias überwältigenden Klanglandschaften, während Temporal zwischen Zerbrechlichkeit und Stärke balanciert – seine intensiven Strophen münden in einen aufsteigenden, emotionsgeladenen Refrain. Ein besonderes Highlight bildet das atemberaubende Efter Solen (dt. Nach der Sonne) mit schwedischen Lyrics und der minimalistischen und zugleich markanten Instrumentierung. Efter Solen ruft Parallelen zu Jonas Eikas gefeierter Kurzgeschichtensammlung von 2018 hervor.

Nightmares As Extensions Of The Waking State Tracklist: