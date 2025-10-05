Orbit Culture: haben Single „Bloodhound“ veröffentlicht

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums Death Above Life – bei uns gab es dafür die Höchstpunktzahl! – bringen die schwedischen Orbit Culture die Single Bloodhound heraus. Das von Horrorfilmen beeinflusste Video entstand in Kooperation mit dem langjährigen Partner Riivata Visuals.

Die Band kommentiert: „Bloodhound ist wahrscheinlich der wütendste Song, den wir bisher geschrieben haben. Wir haben uns immer etwas zurückgehalten, wenn es darum ging, explizite Sprache in unserer Musik zu verwenden – vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aus Respekt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber als dieser Eröffnungsriff entstand, hatte er einfach diese rohe, ursprüngliche Energie, die nach mehr verlangte. Der Song klang von Anfang an wütend, und um dieser Intensität gerecht zu werden, wussten wir, dass es an der Zeit war, unsere eigenen Regeln zu brechen und der Wut freien Lauf zu lassen. In Bloodhound geht es um Wut – auf Menschen, auf Situationen, auf eine Branche, die oft genau die Menschen ausbeutet, die versuchen, in ihr Fuß zu fassen. Es geht um den Kreislauf der Rache, die Momente der Akzeptanz und dann die Wut, die wieder aufflammt, weil sich nichts wirklich ändert. In diesem Song geht es darum, deine Stimme, deine Kraft, deinen Wert zurückzugewinnen. Es geht darum, die Blutsauger, die Manipulatoren zur Rede zu stellen – und dafür zu sorgen, dass sie dir nichts mehr wegnehmen können.“