Bloodred Hourglass: enthüllen neues Album „We Should Be Buried Like This“

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Bloodred Hourglass kehrt mit ihrem siebten Studioalbum We Should Be Buried Like This zurück, das ab sofort via Out Of Line Music erhältlich ist.

Die aus Mikkeli stammende Band zeichnet sich seit langem durch ihre Fähigkeit aus, Thrash- und Groove-Metal mit den Klanglandschaften von Metalcore, Alternative Metal und Melodic Death zu verbinden. Eine Mischung, die ihnen Kritikerlob, eine treue internationale Fangemeinde und den Ruf explosiver Live-Auftritte eingebracht hat.

Bloodred Hourglass zum neuen Album: „Es gibt kein Flehen, kein Beschönigen. Wir sind nicht hier, um irgendetwas zu beweisen. Dieses Album entstand aus dem dringenden Bedürfnis heraus, Dinge offen anzusprechen und sie so zu sagen, wie sie sind.“

Das Album ist als Doppel-CD mit einer exklusiven Bonus-CD mit Live-Titeln sowie als limitierte Splatter-Vinyl-Edition erhältlich.

Zum Release gibt es mit Shun The Limelight auch eine neues Video: