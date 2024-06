Wallop: veröffentlichen ersten Song vom kommenden Album

Am 11. Juli erscheint das dritte Album der 80er Jahre Kultband Wallop, Hell On Wheels. Die Band wurde bekanntlich erst nach dem Ausstieg von Drummer Stefan Arnold bei Grave Digger wieder reaktiviert und meldete sich 2020 mit dem zweiten Album Alps On Fire zurück. Auf dem neuen Longplayer gibt es erneut eine geballte Ladung unverfälschten, authentischen, original 80er Old School Heavy Metal. Die komplette Tracklist des 10 Songs umfassenden Albums findet ihr unten.

Ab sofort gibt es eine erste Kostprobe auf dem MDD Records YouTube-Kanal. Der Titel des veröffentlichten Vorabsongs lautet American 4-4-0.

Wallop unterstützen zudem die Metal-Urgesteine Raven auf ihrer Tour und werden am 6. August im 7er Club in Mannheim auftreten. Interessanterweise spielte Ravens Song Crash, Boom, Wallop eine maßgebliche Rolle bei der Namensgebung der Band.

Tracklist

Battle Cry World On Fire Hellfire American 4-4-0 Stand Up Hell On Wheels Strike Down Darkness Comes Rising Blinded Eyes One Track Mind

Verpasst nicht die Gelegenheit, den ersten Vorgeschmack auf das neue Album zu hören und euch auf die kommenden Auftritte von Wallop und Raven zu freuen!