Battlesword – (XX)V – Of Tales And Tragedies

Das Jahr 2024 A D ist zu Ende. Nun, Anfang 2025 gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr sind dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient haben, zu finden.

Bereits am 26.09.2024 ist das neue Schwert/Album (XX)V – Of Tales And Tragedies der deutschen Melodic Death Metaller Battlesword als CD über MDD Records erschienen.

Dabei verweisen die römischen Ziffern (XX)V auf die Tatsache, dass es Album Nummer fünf in der 25-jährigen Bandgeschichte ist. Eine richtige Silberhochzeit ist es allerdings nicht, denn in den 25 Jahren kamen einige neue Partner/Bandmembers und gingen auch wieder. Einzig Schlagzeuger Andreas Klingen verblieb in all den Jahren als beständiges Mitglied bei Battlesword und hielt das Schwert des melodischen Death Metals aufrecht.

Ein Novum in den Annalen der Band ist, dass es in der gleichen Besetzung wie beim Vorgängeralbum Towards The Unkown aufgenommen wurde.

Das Konglomerat der Musiker aus verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens hat sich dem Melodic Death Metal verschrieben. Nach dem recht langen Intro The Apparition servieren uns Battlesword eine Mischung aus fast doomigen Stücken (die mir persönlich am besten gefallen) und leichter Raserei. Die Geschichten und Tragödien sind nicht unbedingt atemberaubend, können sich aber durchaus hören lassen. Dass es keine wilde Raserei wird, dafür sorgt die melodische Struktur, die Battlesword nie verlieren, Sie bleiben dabei immer sicherheitshalber in der vorgegebenen Fahrbahn und gehen dabei kein Risiko einer Achterbahnfahrt ein.

Das Album wurde im Big Easy Studio in Hennef von Michael „Freio“ Haas aufgenommen und gemixt, während man das Mastering in die Hände von Dan Swanö gelegt hat. Da kann man eigentlich nichts falsch machen und so weist das Album einen richtig guten Sound zum Jubiläum der Band auf.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Battlesword – (XX)V – Of Tales And Tragedies in unserem Time For Metal Release-Kalender.