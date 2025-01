Pridian: veröffentlichen dritte Single “Out For Blood” und offizielles Musikvideo

Es könnte ihr bisher wichtigstes Jahr werden: Nachdem sie letztes Jahr im September ihr Signing bei Century Media Records bekannt gegeben haben und zwei knallharte Singles präsentierten, lassen Pridian in nächster Zeit nicht locker. Die Band aus Estland liefert mit Out For Blood ihre dritte Single ab und macht gleichzeitig immer wieder Andeutungen auf ihr kommendes Album, das im Frühjahr dieses Jahres erscheinen wird.

Out For Blood gleicht fast einem Schlachtruf mit seinen rauen, harten Texten, die ein unerbittliches Streben nach Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen. Musikalisch besticht der Track mit einer chaotischen Natur durch seine energiegeladenen Riffs gepaart mit EDM-artigen Synthies. Atmosphärische Elemente wie die fast roboterhaften Stimmen erzeugen eine süchtig machende Dynamik und unerbittliche Energie, die Lust darauf macht, diesen Song live zu erleben. Out For Blood zeigt, dass Pridian keine Angst davor haben, mit ihrem Sound etwas experimenteller zu werden. Mit Near Dark und idoldust, die zuvor veröffentlicht wurden, können Fans des Genres ihre Vorfreude auf dieses Album hochhalten.

