Pridian: veröffentlichen neue Single „Near Dark“

Es gibt eine neue Kraft am Horizont: Century Media Records freut sich, das Signing der estnischen Metalcore-Band Pridian bekannt zu geben. Ihre neue Single Near Dark gibt nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, denn sie ist die erste Single für Pridians kommendes Album, das im Frühjahr 2025 bei Century Media Records erscheinen wird.

Die vierköpfige Metalcore-Band Pridian, die ursprünglich aus Tartu, Estland, stammt, begann ihre musikalische Reise im Jahr 2018. Inspiriert von Erfahrungen und Emotionen, die sie umgeben, kreieren Pridian einen Sound, der sich durch schwere, dunkle Grooves, kraftvollen Gesang und cineastische Melodien auszeichnet, die mit elektronischen Elementen durchsetzt sind. Ihr Debütalbum The Rotten Unknown (2021 unter dem Namen Æøns veröffentlicht) wurde bei den Estonian Music Awards für den Preis „Metal Album of The Year“ nominiert. Auf das erfolgreiche Debütalbum folgte 2023 die EP Cybergnosis. Das Line-Up von Pridian besteht aus Jörg-Erik Hanikat und Martin Randalu an den Gitarren, Robert Leht am Schlagzeug und Laur Lindmäe am Gesang.

Pridians Century Media-Debütsingle Near Dark, gemischt und gemastert von Matt Thomas, der auch mit Bands wie Kingdom Of Giants gearbeitet hat, zeigt den charakteristischen Sound der Band, während sie sich mit Themen rund um die Auflösung im Leben auseinandersetzt.

