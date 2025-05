Pridian: haben neues Musikvideo für „Convoy“ veröffentlicht

Nachdem Pridian in der Metalcore-Szene für Aufsehen gesorgt haben, haben sie nun ihr Debütalbum Venetian Dark veröffentlicht. Das über Century Media Records veröffentlichte Album ist das erste Full-Length-Album der Band nach ihrer Cybergnosis-EP, die bereits 2023 veröffentlicht wurde. Bouncy, groovy und strukturiert, der Sound des Albums entwickelt sich über die zwölf Tracks hinweg, während die Texte oft eine nihilistische Sichtweise bieten und sich mit schweren Themen wie dem Kampf mit der mentalen Gesundheit, Trauma und persönlichem Wachstum beschäftigen. Ihre Vorliebe für düstere Klanglandschaften ist im Gesamtsound von Venetian Dark deutlich zu hören. Es ist ein vielseitiges und faszinierendes Debütalbum, das viele der weitreichenden Einflüsse der Band und ihre einzigartigen technischen Fähigkeiten hervorhebt.

Zusammen mit ihrem neuesten Musikvideo zum Track Convoy zeigen Pridian mit Venetian Dark, warum sie es wert sind, beachtet zu werden, und setzen ein Paradebeispiel für Estlands unterschätzte Metalszene.

Sänger Laur spricht über die Inspiration hinter Venetian Dark:

„Ich glaube, dass die Menschheit im Großen und Ganzen die Verbindung zur Natur, zum Planeten und sogar zu sich selbst verloren hat. Wir beuten unerbittlich jede letzte Ressource aus, getrieben von Profit und Gier. Unsere Ideologien sind oberflächlich geworden, und wir haben immer weniger Einfühlungsvermögen. Selbst wenn wir am Ende die Erde zerstören, scheinen wir diese kakerlakenartige Fähigkeit zum Überleben zu haben. Wir werden wahrscheinlich herausfinden, wie wir uns ins All katapultieren, einen anderen Planeten finden und den Zyklus von vorne beginnen können.“

Er erzählt von der Inspiration für Convoy:

„Alles fühlte sich an, als würde es näher kommen. Ich bin schon so lange auf der Flucht, aber jetzt fühlt es sich so an, als würde mich das Gewicht meiner Entscheidungen einholen – die Dinge, die ich aufgegeben habe, die Zeit, die ich verloren habe, die Jagd nach etwas, das immer unerreichbar blieb.

Ich frage mich ständig, ob es das alles wert war. Die Pläne, die ich gemacht habe, das Leben, das ich wollte – habe ich etwas Besseres aufgebaut oder nur mein eigenes Grab geschaufelt?

Der Krieg im Außen spiegelt den Krieg im Inneren wider, und keiner von beiden bietet einen Ausweg.“

Pridian werden diesen Sommer auf verschiedenen Festivals in ganz Europa zu sehen sein. Die Band wurde kürzlich als Teil des Line-Ups für das Mystic Festival in Polen angekündigt, neben dem Hard Rock Laager und dem Käbliku Beer Camp & Rock’N’Roll in Estland. Außerdem werden sie am 23. Mai eine exklusive Show zur Plattenveröffentlichung in der Kinomaja Bar & Stage in Tallin, Estland, geben.

23/05/25: Record Release Show @Kinomaja Bar & Stage (Estland)

05/06/2025: Mystic Festival 2025 (Polen)

28/06/2025: Hard Rock Laager 2025 (Estland)

12/07/2025: Käbliku Beer Camp & Rock’N’Roll 2025 (Estland)

Pridian sind:

Laur Lindmäe – Vocals

Jörg-Erik Hanikat – Guitar

Martin Randalu – Guitar

Robert Leht – Drums