Pridian: estnische Metalcore-Band unterschreibt bei Century Media Records

Century Media Records haben die estnischen Metalcore-Band Pridian unter Vertrag genommen, die mit der Single Near Dark einen Vorgeschmack auf ihr 2025 erscheinendes Album gibt.

„Wir freuen uns sehr, einen Vertrag bei Century Media Records unterschrieben zu haben, was einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Pridian darstellt„, kommentiert die Band das Signing. „Viele unserer musikalischen Vorlieben wurden von Bands geprägt, die bei diesem Label unter Vertrag stehen, so dass sich für uns ein echter Kreis schließt. Als aufstrebende Band aus der kleinen, aber wachsenden estnischen Metalszene sind wir unglaublich stolz darauf, den Weg für estnischen Metal zu ebnen und der Welt zu zeigen, was Pridian zu bieten hat“.

Ihren ersten Auftritt in Deutschland haben Pridian am Samstag, den 5. Oktober, beim Euroblast Festival in Köln. Dort werden sie neben Bands wie Caligula’s Horse, Chaosbay und Avalanche Effect auftreten.

Pridian sind

Laur Lindmäe – Gesang

Jörg-Erik Hanikat – Gitarre

Martin Randalu – Gitarre

Robert Leht – Schlagzeug

Pridian online

Website: https://pridianband.com/

Instagram: https://www.instagram.com/pridianband/?hl=en

TikTok: https://www.tiktok.com/@pridianband

Facebook: https://www.facebook.com/pridianband/