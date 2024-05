Grand Massive – Houses Of The Unholy (EP)

Zwischen den vielen Konzerten und Festivals jetzt im Sommer gilt es noch, das eine oder andere Review zu interessanten Veröffentlichungen zu machen. Auch die Münchener Stoner / Massive Metaller Grand Massive haben mal wieder etwas im Angebot. Bereits am 23.05.2025 ist Houses Of The Unholy über das Label MDD Records als CD erschienen.

Die Münchener Stoner Metaller Grand Massive darf man ja mittlerweile als so etwas wie ein Urgestein in der deutschen Underground Stoner Szene bezeichnen. Die Betonung liegt hier auch wirklich auf Stoner Metal, denn die Bayern haben schon eine etwas härtere Gangart drauf! Vielleicht passt noch eher die Genrisierung von Massive Metal (irgendwie eine Schnittmenge zwischen Rock, Metal und Doom).

Seit 2008 mit wechselnden Line-Ups unterwegs, haben sie es allerdings erst auf zwei komplette Longplayer geschafft. Der Rest sind Singles und EPs. Auch Houses Of The Unholy ist wieder „nur“ eine EP von nur 27 Minuten. Lt. Band soll es ein Vorbote auf ein kommendes Album sein. Wann dieses allerdings kommen soll, wird zumindest im Promosheet nicht preisgegeben.

Irgendwie bleibt auf Houses Of The Unholy alles beim Alten, denn es sind nur fünf Songs und davon noch der letzte mit Jump In The Fire ein Metallica-Cover. Aus dem Thrasher hat man dabei einen erstklassigen, Doom-angehauchten Song gemacht. Da werde ich sogar als alter Cover-Hasser schwach. Der EP-Titel ist auch geklaut, denn den verbinde ich unausweichlich mit meinen japanischen Doom Lieblingen Church Of Misery. Dafür sollten Grand Massiv nun in die Kirche der Verdammnis um Abbitte beten!

Andy Classen (ex-Holy Moses, Richthofen, Seelenwalzer) hat sich, wie die letzten Werke von Grand Massive auch, zwecks Mastering die Scheibe zur Brust genommen. Er versteht es natürlich perfekt, der Räudigkeit der Band soundtechnisch einen perfekten Schliff zu geben!

Bei der Besetzung wurde wieder etwas durchgewirbelt, so wurde Gründungsmitglied Holger Stich am Schlagzeug reaktiviert und am Bass auch mal wieder etwas herumprobiert. Als Besonderheit kommt hinzu, dass Bay Area Gitarrist Doug Pearcy (Blind Illusion, ex-Heathen, ex-Anvil Bitch) bis auf den ersten Track bei den Songs die Axt schwingt. Ob es nun mehr als ein Lückenfüller bis zum nächsten Album ist (so jedenfalls die Band), wird sich herausstellen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Grand Massive – Houses Of The Unholy (EP) in unserem Time For Metal Release-Kalender.