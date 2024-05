Nile: veröffentlichen erste Single vom neuen Album mit Musikvideo

Die US Death Metal-Ikonen Nile kehren am 23.08.2024 mit ihrem mit lang ersehnten, zehnten Studioalbum The Underworld Awaits Us All zurück, das via Napalm Records erscheint. Wieder einmal verbinden sie technische Präzision mit unbarmherziger Brutalität zu einer markerschütternden Death Metal-Attacke. Dabei beweisen ausnahmslos alle Bandmitglieder – von Gründungsmitglied und Gitarrist Karl Sanders, Schlagzeuger George Kollias, bis hin zu Sänger und Gitarristen Brian Kingsland Zach Jeter, sowie Bassist Dan Vadim Von – enormes musikalisches Können an ihren Instrumenten.

Das neue Album wurde erneut in Sanders‘ eigenem Serpent Headed Studios in Greenville, South Carolina produziert und aufgenommen. Für das Mixing und Mastering arbeitete die Band mit dem Produzenten Mark Lewis (Dying Fetus, Whitechapel, The Black Dahlia Murder) zusammen, der auch schon am Vorgängeralbum Vile Nilotic Rites beteiligt war.

Außerdem haben Nile gestern die erste neue Single des Albums, Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes, zusammen mit einem neuen offiziellen Musikvideo veröffentlicht. Gekrönt von Killerschreien und Gutturals ist der Track eine sich windende Säge mit brutalen Tech-Death-Injektionen, die das ägyptische Totenbuch zitieren.

Niles Karl Sanders kommentiert:

“Chapter For Not Being Hung Upside Down ist einer unserer Lieblingstracks auf der neuen Platte. Es macht eine Menge Spaß zu spielen, denn er ist herausfordernd und unvorhersehbar, mit einer ansteckend brutalen und hemmungslosen Stimmung, von der ich mir sicher bin, dass sie auf Liveshows ein Garant für Moshpits sein wird.

Wir freuen uns sehr, dass wir für das Video zu diesem Song mit Tom Flynn zusammenarbeiten können – er ist ein Visionär mit wahnsinnig kreativen Ideen und wir sind begeistert, was er sich für dieses Video ausgedacht hat.“

Auf ihrem neusten Werk halten Nile sich nicht mit Details auf, sondern kondensieren auf The Underworld Awaits Us All ihr Trademark Thema der ägyptologischen Mythologie auf eine konzentrierte Essenz runter und bereits der Opener Stelae Of Vultures zeigt, mit seinen schnellen Riffs, dissonanten Akkroden und schweren Drums, was für ein auditorischer Abriss auf dem Album zu erwarten ist. Beeindruckende Screams und gutturaler Gesang führen zum zweiten Song Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes, ein Stück, das mit brutalem Tech Death das 181. Kapitel des ägyptischen Totenbuchs vertont. Der kürzeste Track des Albums To Strike With Secret Fang verbindet brutale, tiefe Sounds mit blackend Death Metal-Elemente, bevor Highlights wie Naqada II Enter The Golden Age und Overlords Of The Black Earth mit Trash- und Fusion-Experimenten sowie echten menschlichen Chören dem typischen Nile-Sound neues Leben einhauchen und eine rohe Dimension einbringen. Jeder Track auf The Underworld Awaits Us All ist die reinste Tour de Force auf höchstem technischen Niveau, dem man sich durch das extreme Drumming von Kollias, den messerscharfen Soli der drei Gitarristen und den eindringlichen Bass-Sounds keinesfalls entziehen kann. Ein perfektes Beispiel dafür ist der eindeutige Höhepunkt des Albums Under The Curse Of The One God, das eine unheimliche Atmosphäre mit rasendem Tempo und anspruchsvollem Riffing kombiniert.

Über elf Tracks und komplexe Zwischenspiele hinweg präsentieren Nile Musikalität auf höchstem Niveau in einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Mit einer Bandgeschichte von 30 Jahren beweisen Nile mit The Underworld Awaits Us All, dass sie ihre Fans so lange mit allerfeinstem Tech Death versorgen werden, wie es die Sanduhr erlaubt.

Karl Sanders über das neue Album:

“We are very happy to be sharing with fans Niles 10th album. We worked overtime making this record as killer as we could – because we sincerely felt fans deserved our best efforts. The Underworld Awaits Us All – and we will see you there.“

„Wir sind sehr glücklich, das zehnte Album von Nile mit unseren Fans teilen zu können. Wir haben unzählige Stunden in diese Platte investiert, damit sie der absolute Killer wird und weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Fans nur unser Bestes verdient haben. The Underworld Awaits us All – wir sehen uns dort!“

Das bildgewaltige Cover von The Underworld Awaits Us All wurde wieder einmal von Michał ‚Xaay‘ Loranc entworfen und visualisiert den Kreislauf des Lebens mit seinem Ende beim jüngsten Gericht.

The Underworld Awaits Us All Tracklist:

1. Stelae Of Vultures

2. Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes

3. To Strike With Secret Fang

4. Naqada II Enter The Golden Age

5. The Pentagrammathion Of Nephren-Ka

6. Overlords Of The Black Earth

7. Under The Curse Of The One God

9. Doctrine Of Last Things

10. True Gods Of The Desert

11. The Underworld Awaits Us All

12. Lament For The Destruction Of Time

The Underworld Awaits Us All wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

-6-seitiges CD Digipak & Anubis Bust (limitiert auf 500 Einheiten)

-2LP Gatefold Marbled Orange Red Black, mit24-seitigem Vinyl Booklet and Slipmat (limitiert auf 200 Einheiten)

-2LP Gatefold Splatter Dark Green Yellow (limitiert auf 300 Einheiten)

-2LP Gatefold BLACK

-Cassette Tape Edition Yellow (limitiert auf 200 Einheiten)

-6-seitiges CD Digipak

-Digital Album

Nile haben kürzlich eine komplette Europatournee für September 2024 angekündigt, gefolgt von einer Japan-Tournee im Oktober 2024. Die Band wurde außerdem gerade für das Maryland Deathfest 2025 bestätigt und wird diesen Sommer zwei Festivalauftritte absolvieren. Weitere Tourankündigungen folgen in Kürze!

Nile Festivals:

21.06.24 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

29.06.24 FR – Clisson / Hellfest

22. – 25.05.24 US – Baltimore / Maryland Deathfest XX

Nile Underworld Europe Tour 2024:

03.09.24 DE – Essen / Turock

04.09.24 NL – Amstelveen / P60

05.09.24 UK – Bristol / The Fleece

06.09.24 UK – Glasgow / Slay

07.09.24 IE – Dublin / Opium

08.08.24 IE – Belfast / Limelight2

10.09.24 UK – Manchester / Rebellion

11.09.24 UK – London / Underworld

12.09.24 NL – Drachten / Iduna

13.09.24 NL – Uden / De Pul

14.09.24 BE – Brugge / Entrepot

15.09.24 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

17.09.24 ES – Barcelona / Salamandra

18.09.24 – Valencia / Almassera

19.09.24 ES – Sevilla / Custom

20.09.24 PT – Lisbon / RCA

21.09.24 PT – Porto / Hard Club

22.09.24 ES – Madrid / Mon

24.09.24 IT – Moncalieri / Audiodrome

25.09.24 IT – Rome / Largo

26.09.24 IT – Modena / Notte Tempio

27.09.24 CH – Aarau / KiFF

28.09.24 IT – San Dona‘ Di Piave /Revolver

29.09.24 DE – Munich / Backstage

Nile Japan Tour 2024:

08.10.24 JP – Tokyo / Space Odd

09.10.24 JP – Tokyo / Space Odd

10.10.24 JP – Osaka / Varon

Nile sind:

Karl Sanders – Gitarre, Vocals, Keyboard

George Kollias – Schlagzeug

Brian Kingsland – Gitarre, Vocals

Zach Jeter – Gitarre, Vocals

Dan Vadim Von – Bass

