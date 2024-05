Black Veil Brides: veröffentlichen Video zur Coverversion von Sweeney Todds „My Friends

Black Veil Brides haben mit Bleeders, einem cineastischen Musikvideo, einem Schlachtruf und einer Tour, die von Bandleader Andy Biersack konzipiert wurde, eine neue Saison der Erlösung und Rache eingeleitet.

Die Single Bleeders und das dazugehörige cineastische Musikvideo, bei dem Jensen Noen Regie führte, erscheinen zeitgleich mit der gleichnamigen EP, die am 21. Juni über Spinefarm veröffentlicht wird. Die Bleeders-EP kann hier vorbestellt werden.

Die Band hat bereits über 5 Millionen Streams für den Track und das Video in nur wenigen Wochen nach der Veröffentlichung erreicht, die Single ist bereits in den Top 30 der Rockradios.

Die EP ist sowohl ein Soundtrack als auch ein Wegweiser für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von BVB. Die erste Veröffentlichung der Band im Rahmen ihrer neuen Partnerschaft mit Spinefarm enthält den Titeltrack sowie eine liebevolle Interpretation von Sweeney Todds My Friends.

Vergangenen Freitag hat die Band das Video zu My Friends veröffentlicht, das exklusiv auf Playbill zu sehen ist. Seht es euch hier an.

„From the first time I picked up my dad’s copy of the original cast recording and heard Len Cariou’s powerful and sinister portrayal of Sweeney, I was hooked on this show,“ sagt Biersack. „As a little kid, I would insist that all my family gather around and watch me perform songs like My Friends in my full homemade costume. It’s beyond a dream come true to get to do a rendition of this song and collaborate with our longtime friend and visionary director Joshua Shultz on the video. We wanted to do something that felt true to the spirit of the original and all subsequent iterations while also feeling distinctly Black Veil Brides and we are thrilled with how it turned out.“

Die Bleeders Tour wird am kommenden Wochenende mit der erfolgreichen Spring 2024 Tour abgeschlossen. Die Tour hat die theatralischen und allegorischen Rachegeschichten der Band in reale Philanthropie verwandelt und eine virtuelle Blutspendeaktion mit dem Amerikanischen Roten Kreuz integriert. „As Bleeders, it’s our mission to effect positive change. Help us to help others in this time of need,“, heißt es in einem Statement der Band, bestehend aus Biersack, Jake Pitts, Jinxx, Christian ‚C.C.‘ Coma, und Lonny Eagleton.

Ein Pint Blut kann bis zu drei Leben retten. Bis zum heutigen Tag haben die Fans fast 2.200 Blutkonserven gespendet.

Vor der Geburt der BVB-Army, den Tausenden von Songtext-Tattoos und den darauf folgenden Gold- und Platinplatten waren Black Veil Brides einfach nur eine düstere Vision, die sich ein Einzelkind in Ohio ausdachte.

Er liebte bereits Batman und Kiss. Dann stieß die markante Visage von Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street auf dem Cover der verstaubten CD seines Vaters (die ein Dutzend Jahre vor seiner Geburt veröffentlicht wurde) die Tür für Biersack auf. Sweeney Todd ebnete den Weg für The Phantom Of The Opera, Misfits und alles, was danach kam und in der Geburt von Andy Black und dem Aufstieg von Black Veil Brides gipfelte.

Die filmische Bandbreite und das unerschütterliche Bekenntnis zur Selbstdarstellung der Gruppe trifft den Nerv der anderen Bleeders, die in der Macht der Dunkelheit und der Fantasie Zuflucht (und Rache) suchen.

Knives and Pens, ein frühes Demo, das als Musikvideo aufgenommen wurde, bevor Andy (der mit 18 Jahren nach Hollywood zog und in seinem Auto lebte) seine Brüder kennenlernte, wurde über 160 Millionen Mal angesehen. Die RIAA-zertifizierte Platin-Single In The End, die ebenfalls fast 170 Millionen Mal angeklickt wurde, beweist, dass die Gruppe, deren Merchandise-Artikel Hot Topic schon vor ihrem Debütalbum dominierten, für die Ewigkeit gemacht ist. Im Jahr 2021 wurde Scarlet Cross ihre meistverkaufte Top-10-Single. Fallen Angels wurde 2023 mit Gold ausgezeichnet.

Black Veil Brides kombinieren eine einzigartige Identität mit einem unstillbaren kreativen Durst. Sie sind ein Objekt der Hingabe für diejenigen, die ihre Hymnen unisono singen, eine vielfältige BVB-Army, die niemals aufgibt. Bleeders bietet einen Vorgeschmack auf das, was Black Veil Brides‘ bisher eindringlichste, filmischste und unerbittlichste Ära werden wird.

