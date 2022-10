Anti-Flag: veröffentlichen Video „Modern Meta Medicine“

Die Pittsburgher Punkrocker Anti-Flag werden ihr 13. Album Lies They Tell Our Children am 6. Januar über Spinefarm veröffentlichen. Vorbestellungen sind hier möglich. Eine limitierte, olivgrüne Vinyl-Version des Albums kann ab sofort hier vorbestellt werden. Für dieses Album hat die Band mehrere bekannte und gleichgesinnte Künstler rekrutiert, die auf den Songs zu hören sind.

Am 5. Oktober hat die Band das Video zu Modern Meta Medicine veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Auf dem Song ist Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach zu hören.

„Seien wir ehrlich, in einer Welt und einem kulturellen Klima, das Spaltung erntet und eine Leere der Nuancen in unseren Gesprächen sät, kann es beängstigend sein, eine Platte zu schreiben, die ein Gesundheitssystem herausfordert, das Profit über Menschen stellt“, sagt die Band. „Aber eine Opioid-Krise, Wundermittel für unser Gewicht, unsere Haut, die Haare auf unserem Kopf, einen schlaffen Schwanz und dann die gleichzeitige Verweigerung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für die Körper von Schwangeren, Armen, Schwarzen und Immigranten ist ein krasser Gegensatz, der diskutiert werden muss.

An der Schnittstelle zwischen Geschäftsmodellen und unserer Gesundheitsversorgung hat das gewinnorientierte Modell mehr als bewiesen, dass es unhaltbar ist. Und die Tatsache, dass diese Unternehmen die Schwächsten in unserer Gesellschaft ganz offen und ohne große Gegenwehr ausgebeutet haben, hat den Verschwörungstheoretikern Tür und Tor geöffnet, anstatt uns zu erlauben, die Wissenschaft, den Fortschritt und die Fortschritte unseres Gesundheitswesens weltweit zu feiern.

Modern Meta Medicine versucht, die Ursprünge der kapitalistischen Übernahme unserer Gesundheit als Weltbürger zurückzuverfolgen, die Politik der Reagan-Ära, die es Milliardären ermöglichte, auf Kosten des Leidens so vieler zu florieren. Gesundheitsfürsorge ist ein Menschenrecht, und wir müssen uns unsere Rechte von einer Maschinerie zurückholen, die uns als Ware und Gewinnspanne ansieht, wie auch immer wir das können.

Wir sind Jesse Leach von Killswitch Engage dankbar, dass er sein Talent und sein Einfühlungsvermögen für diesen Track zur Verfügung gestellt hat. Seitdem wir Freunde geworden sind, hatten wir einige großartige Gespräche über dieses Thema, so dass wir wussten, dass er perfekt dafür sein würde, und verdammt noch mal, er hat geliefert.“

Indecline der das Video gedreht hat, kommentiert: „In einer Rückkopplungsschleife von selbstreferenziellen Informationen ist es schwer, irgendeine Art von Verantwortlichkeit zu erkennen. Der Moment der Epiphanie wird oft von der Flut von Denkanstößen weggespült, die die Wahrheit in Sophisterei verwandeln, unser Identitätsgefühl in Marketingkampagnen … Musik ist mächtig, wie alle Kunst, weil sie von der Wahrheit des Augenblicks abhängt, von etwas, das man zuerst fühlt. Wir spüren persönlich, dass Gesundheit der Sinn des Lebens ist und nicht ein Luxusgut, das die Märkte in Richtung einer Konzentration des Reichtums in den Händen einer aufstrebenden Klasse zynischer Milliardäre beschleunigt, die den Planeten verbrennen würden, um ihr Raketenschiff von hier weg zu bauen.

Die Black Panthers haben verstanden, dass Gesundheit der erste Schritt zur Gemeinschaft ist, und Gemeinschaft ist der erste Schritt zur Veränderung. Wir werden nicht über Ressourcen streiten; in einer Welt des grausamen Überflusses sind wir sicher, dass ein wenig Organisation und Empathie bei der Verteilung dessen, was wir bereits haben, einen Unterschied in der Lebensqualität für jeden machen würde. Stellen Sie sich also eine Welt vor, in der die Qualität der Quantität vorgezogen wird. Oder besser gesagt, über leere Dollarzeichen. Stellen Sie sich vor, unsere Märkte würden an den Auswirkungen auf die Menschen gemessen, die an ihnen teilhaben, und nicht an der immateriellen Mathematik des Wachstums: In dieser Welt hätten wir ein anderes Gesundheitssystem. Wie würde es aussehen?

Der Grundsatz ‚Erstens: Nicht schaden‘ war noch nie eine Entschuldigung dafür, nichts zu tun. Es ist eine Herausforderung, über die tieferen Konsequenzen der Art und Weise nachzudenken, wie wir die Pflege verteilen. Es kostet uns nichts, darüber nachzudenken, aber es kostet sehr viel, es nicht zu tun. Wir sind Anti-Flag dankbar dafür, dass sie den Leuten Musik geben, die ihnen erlaubt, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Dies ist eigentlich ein Liebeslied. Aber die Liebe ist für alle gleichermaßen verfügbar, für jeden, der bereit ist, sie anzunehmen. Das ist auch unsere Hoffnung für die Gesundheitsversorgung.“

Lies They Tell Our Children wurde von Jon Lundin aufgenommen, produziert und gemischt.

Anti-Flag kehren in diesem Herbst auch auf die Straße zurück. Die Band wird eine Headline-Tour durch die USA machen, bevor sie nach Kanada kommt.

Die Tour von Anti-Flag hat am 16. September in Burlington, Vermont begonnen und dauert bis zum 6. November mit einem Auftritt bei Punk Rock In The Park in Silverado, Kalifornien. Außerdem wird die Band im November in Quebec mit Vulgaires Machins und Mudie auf Tournee gehen.

Die Band hat außerdem ANTIfest-Termine in mehreren Städten in den USA angekündigt und wird im Herbst auf weiteren großen Festivals auftreten.

