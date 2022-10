The Offering: veröffentlichen Single „Flower Children“

Am 4. November werden The Offering ihr zweites Album Seeing The Elephant über Century Media Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf das Album bietet die neue Single Flower Children – eine kontroverse Hymne für die Jugend, vollgepackt mit wortwitzigen Texten. Schaut euch das Video hier an:

The Offering kommentieren: „Flower Children ist ein Bekenntnis zu Misstrauen und Abscheu gegenüber einer ganzen Generation von soziopathischen Narzissten. Die Kunst, die Literatur, die Wirtschaft, die Politik und die Fragen des amerikanischen Kulturkriegs – all das wird mit der Machtübernahme durch eine neue Generation gelöst. Inspiriert von Bruce Cannon Gibneys „Gibney’s ‚A Generation of Sociopaths: A Generation of Sociopaths: How the Baby Boomers Betrayed America“ (Eine Generation von Soziopathen: Wie die Baby-Boomer Amerika verraten haben) inspiriert, greift Flower Children seine These auf – und verurteilt die geistigen Defizite einer alternden Generation und die Irrationalität ihres langen Verbleibs an der Macht. Es ist unbestreitbar, dass das System des Landes ohne ihren rostigen Griff besser funktionieren würde. Ich hoffe, dieses Lied beleidigt ihre zarten Gefühle. Und wenn es das tut … Gut, dass wir sie los sind!“

Seeing The Elephant kann in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

-Transp. rote LP erhältlich bei CM Distro Wholesale EU und cmdistro.de (limitiert auf 300 Stück)

-Schwarze LP

-Standard CD Jewelcase

-Digitales Album

Die Tracklist von Seeing The Elephant findet ihr in unserem Release-Kalender:

Auf Seeing The Elephant verweben The Offering eine Sammlung von zehn Tracks, die reichhaltig, abenteuerlich und von Herzen kommend sind. Seeing The Elephant entstand während des Chaos der Proteste von 2020 und der darauf folgenden kulturellen Umwälzungen und ist eine herausfordernde (aber letztlich lohnende) Platte für extreme Zeiten. Mit dem frenetischen, 7-minütigen Opener Wasp legt die Band einen politisch aufgeladenen Start hin und steigert die Dynamik des Albums, indem sie sich durch elektronisch angehauchte Tracks wie With Consent und das treibende Rose Fire windet und mit dem epischen Abschlusstrack Esther Weeps zu etwas Schönem und Erhabenem gelangt. Sänger Alex Richichi und Gitarrist Nishad George haben mit Hilfe von Mixer Zach Weeks (Kvelertak, The Armed) in den renommierten God City Studios in Salem, Massachusetts, ein neues Gerüst aus ihrer bisherigen Arbeit geschaffen und damit bewiesen, dass The Offering eine Band ist, die nicht nur die Norm herausfordert, sondern sie auch verfeinert und neu definiert.

The Offering sind:

Steve Finn – Schlagzeug

Spencer Metela – Bass

Alexander Richichi – Gesang

Nishad George – Gitarre

The Offering online:

https://www.theofferingmusic.com/

https://www.facebook.com/theofferingmusic

https://www.instagram.com/theofferingbandofficial/