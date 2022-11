Graspop Metal Meeting: 103 Bands sind für 2023 bestätigt

Wir freuen uns, nicht weniger als 103 Namen für die 26. Ausgabe des Graspop Metal Meeting ankündigen zu können! Amon Amarth, Arch Enemy, Architects, Behemoth, Disturbed, Epica, Halestorm, Hatebreed, Hollywood Vampires, In Flames, Kreator, Meshuggah, Pantera, Papa Roach, Rancid und Three Days Grace sind nur einige der mehr als 130 Bands, die von Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. Juni 2023 Dessel dem Erdboden gleichmachen werden!

Wir haben bereits sechs Headliner für das GMM2023 angekündigt:

Ghost (Thursday 15 June 2023)

(Thursday 15 June 2023) Gojira (Friday 16 June 2023)

(Friday 16 June 2023) Slipknot (Saturday 17 June 2023)

(Saturday 17 June 2023) Parkway Drive (Saturday 17 June 2023)

(Saturday 17 June 2023) Def Leppard (Sunday 18 June 2023)

(Sunday 18 June 2023) Mötley Crüe (Sunday 18 June 2023)

Die Headliner der Südbühne für Donnerstag und Freitag werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Neuzugänge im #GMM23 Line-Up sind:

1914, Agnostic Front, Amon Amarth, Anti-Flag, Antimatter, Any Given Day, Arch Enemy, Architects, As I Lay Dying, Asking Alexandria, At The Gates, Avatar, Beast In Black, Behemoth, Billy Talent, Black Mirrors, Bloodywood, Butcher Babies, Cane Hill, Carpenter Brut, Clutch, Cradle Of Filth, Crowbar, Cyclone, Danko Jones, Dark Angel, Deathstars, Delain, Dieth, Dirkschneider, Disturbed, Draconian, Eluveitie, End, Enter Shikari, Epica, Escape The Fate, Evergrey, Exodus, Fever 333, Fields Of The Nephilim, Finntroll, Greg Puciato, Halestorm, Hatebreed, Heidevolk, Hippotraktor, Hollywood Undead, Hollywood Vampires, I Prevail, In Flames, Insomnium, Katatonia, Kissin‘ Dynamite, Korpiklaani, Kreator, Landmvrks, Legion Of The Damned, Less Than Jake, Life Of Agony, Lionheart, Loathe, Lorna Shore, Marduk, Meshuggah, Molybaron, Monster Magnet, Motionless In White, Novelists, Oceans, Orange Goblin, Orbit Culture, Pantera, Papa Roach, Polaris, Rancid, Russkaja, Seether, Septicflesh, Sick Of It All, Skindred, Sleep Token, Soen, Sólstafir, Spiritbox, Stand Atlantic, Stray From The Path, Testament, The Amity Affliction, The Answer, The Chats, The Ghost Inside, The Halo Effect, The Luka State, The Menzingers, The Raven Age, The Winery Dogs, Three Days Grace, Thundermother, Unearth, Vicious Rumours, Voivod & Watain

Nicht weniger als 41 Bands werden dieses Jahr ihr GMM-Debüt geben. Entdeckt sie alle auf unserer Website (hier).

Um es seinen Gästen so angenehm wie möglich zu machen, bietet das Graspop Metal Meeting immer eine große Auswahl an Unterkünften auf dem Festivalgelände und in dessen Nähe an. Klickt hier für alle Details.

Der Kartenverkauf für das Graspop Metal Meeting 2023 hat am Samstag, den 26. November um 10 Uhr über ticketmaster.be begonnen. Klickt hier für alle Details.

Im Jahr 2023 wird das GMM wieder vier Tage lang die Schleusen des Metal-Himmels öffnen, mit einem All-Star-Line-Up. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Wie immer wird das Line-Up aus allen Nähten platzen und das Beste aus den verschiedensten Metal-Genres bieten: von Hardcore bis Hardrock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vieles mehr. GMM2023 ist das Metal-Highlight des Jahres, das sich kein Metalhead entgehen lassen darf. Der Countdown läuft! Mehr Details auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

GMM