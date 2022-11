Caliban: veröffentlichen neue eigenständige Single/Video „The Shadow“

Nächste Woche gehen Caliban zusammen mit ihren Labelkollegen Ghøstkid sowie Resolve und League Of Distortion auf Deutschlandtournee. Um diesen Tour-Auftakt zu feiern, hat die Band eine neue Single für ihre Fans veröffentlicht: The Shadow, die hier gestreamt werden kann: https://caliban.lnk.to/TheShadowPR

Das Video zum Track (unter der Regie von Tom Brückner) kann hier angesehen werden:

Caliban kommentieren The Shadow wie folgt: „In The Shadow geht es darum, aus einer Situation auszubrechen, in die man geraten ist, weil man geblendet und betrogen wurde. Ein blutiges, erfundenes Märchen mit einem Happy End.“

Caliban 2022 Tourdaten

w/ Ghøstkid, Resolve, League Of Distortion:

01.12.22 (DE) Nürnberg – Hirsch

02.12.22 (DE) München – Backstage Werk

03.12.22 (DE) Köln – Live Music Hall

09.12.22 (DE) Berlin – Hole 44

10.12.22 (DE) Bremen – Modernes

11.12.22 (DE) Leipzig – Felsenkeller

Caliban haben Anfang des Jahres ihr neues Album Dystopia über Century Media Records veröffentlicht. Dystopia ist ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Band (mit einem weiteren Top-10-Einstieg in den offiziellen deutschen Albumcharts!) und wurde von Benjamin Richter (Moonspell, Emil Bulls) und Gitarrist Marc Görtz produziert, sowie von Callan Orr (Dream On, Dreamer) mitproduziert.

Hier könnt ihr euch unser Review zu Dystopia reinziehen:

Caliba sind:

Andreas Dörner – Gesang

Marco Schaller – Bass

Denis Schmidt – Gitarre

Marc Görtz – Gitarre

Patrick Grün – Schlagzeug

Caliba online:

Website | Facebook | Instagram