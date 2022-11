Toxpack aus Berlin brachten im Januar ihr Werk Zwanzig.Tausend Volt zum 20. Bandjubiläum auf den Markt. Das Album ist mit 15 Songs reichlich bestückt und wie es sich für Punkrock gehört, sind die Songs schön kurz und laut. Textlich verarbeiten sie die vergangenen Jahre, teilen ihre Erfahrungen und bedanken sich auch zeitgleich bei ihren treuen Fans. All das verteilt sich sehr kraftvoll und mit Nachdruck auf fast 50 Minuten. Und ich muss sagen, das gefällt mir alles ziemlich gut und ich frage mich grad frustriert, wieso sie mir bislang entgangen waren? Wer Deutschpunk/Hardrock mag, der sollte hier unbedingt mal reinhören. Das gute Stück gibt es sowohl digital als auch auf CD, Vinyl und als Earbook. Ich bleibe jetzt jedenfalls am Ball und werde versuchen, mir das auch mal live anzusehen, denn ich glaube, hier ist Spaß vorprogrammiert. Das Album läuft durch und ich bin sehr zufrieden mit den durchdachten Texten und der Art, wie Sänger Schulle sie mithilfe seiner gasgebenden Bandkollegen rausballert. Dass sie auch ruhig und sehr emotional sein können, zeigen sie dann mit dem letzten Stück Himmelwärts in Gedenken an verstorbene Weggefährten. Gänsehaut ist an dieser Stelle unvermeidbar. Aber irgendwie ist es auch ein schöner Abschluss und an dieser Stelle gut positioniert. Insgesamt finde ich es ein gutes, solides, punkig-rockiges Werk, das man definitiv öfter hören kann. Es ist nicht super abwechslungsreich, aber auch nicht langweilig und gefällt mir wirklich gut.

HIER geht es für weitere Informationen zu Toxpack – Zwanzig.Tausend Volt in unserem Time For Metal Release-Kalender.