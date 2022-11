Saint Asonia: kündigen EP „Extrovert“ an (VÖ: 18.11.2022)

Die Hardrock-Kolosse Saint Asonia, bestehend aus dem ehemaligen Three Days Grace-Frontmann Adam Gontier und Staind-Gitarrist/Gründungsmitglied Mike Mushok, haben ihre zweite EP des Jahres angekündigt. Die sechs Songs umfassende EP Extrovert wird am 18. November über Spinefarm erscheinen. Vorbestellen kann man sie hier: https://saintasonia.lnk.to/Extrovert

Am 28. Oktober hat die Band den Visualizer für die neue Single Wolf veröffentlicht. Hier anschauen und anhören:

Wolf ist so etwas wie ein Schlachtruf und eine Hymne des Überlebens. Es ist auch ein riffgetriebener, melodisch einprägsamer Banger, für den die Band bekannt geworden ist.

„Dieser Song wurde durch das Chaos, die Dunkelheit und die Gewalt inspiriert, mit denen so viele Menschen in dieser Welt leben müssen“, sagt Gontier. „So oft müssen wir kämpfen, kratzen und kriechen, um uns aus unerträglich schwierigen Zeiten herauszukämpfen und für einen Moment an die Oberfläche zu kommen, nur um dann wieder zurückgeworfen zu werden. Es fühlt sich irgendwie so an, als würden wir ständig angegriffen. Wolf‘ handelt davon, in eine Ecke gedrängt zu werden und zu kämpfen, nur um zu überleben.“

Extrovert folgt auf EP Introvert, die im vergangenen Sommer erschien und sieben neue Tracks enthielt, darunter ein Weeknd-Cover. Holen es euch hier: https://saintasonia.lnk.to/Introvert

Saint Asonia – vervollständigt durch Cale Gontier (Bass) und Cody Watkins (Schlagzeug) – haben eine Fusion aus durchschlagenden Grooves, komplizierten Laubsägearbeiten, hieb- und stichfestem Songwriting und mitreißenden Refrains perfektioniert.

So viel, wie Gontier und Mushok bei den Multiplatin-Rockbands Three Days Grace und Staind erreicht hatten, schufen die Musiker mit Saint Asonia auch den Rahmen für ein einzigartiges Vermächtnis. Das 2015 erschienene, selbstbetitelte Saint Asonia öffnete die Tür, als Loudwire sie bei den Loudwire Music Awards zum „Best New Artist“ kürte. Das 2019er Nachfolgealbum Flawed Design sorgte für eine wachsende Fangemeinde. Die Leadsingle The Hunted mit Sully Erna von Godsmack erreichte 13 Millionen Spotify-Streams, was ihre kumulativen Streams in die Nähe der 100-Millionen-Marke brachte. New Noise bewertete das Album mit 4,5 von 5 Sternen und empfahl: „Jeder Fan von Hardrock (egal ob er in letzter Zeit reingehört hat oder nicht) sollte sich Saint Asonia einmal anhören.“ Loudwire zählte es zu den „50 besten Rockalben des Jahres“. Auf dem Weg dorthin waren sie mit Bands wie Disturbed, Breaking Benjamin, Seether, Alter Bridge und Mötley Crüe unterwegs.

