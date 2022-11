Dayseeker: veröffentlichen Video zu „Crying While You’re Dancing“

Dayseeker aus Südkalifornien werden ihr neues Album Dark Sun am 4. November über Spinefarm veröffentlichen. Vorbestellen könnt ihr es hier: https://dayseeker.lnk.to/DarkSun

Am 28. Oktober hat die Band das Video zur aktuellen Single Crying While You’re Dancing veröffentlicht, das das unglaublich persönliche Konzept des Albums unterstreicht. Seht es euch hier an:

„Crying While You’re Dancing handelt von den Leuten, die man kennt, die so tun, als hätten sie die schönste Zeit ihres Lebens, während allen um sie herum klar ist, dass sie sich in einer Spirale befinden“, sagt Sänger Rory Rodriguez. „Wie bereits erwähnt, ist Dark Sun unglaublich kontemplativ. Dark Sun ist eine Sammlung von Songs, die mein persönliches Leben in den letzten zwei Jahren tiefgründig erforscht haben“, teilte Rodriguez zuvor mit. „Das meiste davon ist über den Tod meines Vaters geschrieben, darüber, wie es sich anfühlte, als wäre die Sonne an dem Tag, an dem er starb, ausgebrannt, und wie die Welt ohne ihn ein wenig dunkler ist.“

Dayseeker sind ein stiller Killer. Die Band hat sich in den letzten Jahren stetig einen Namen gemacht – und sie haben einen Wendepunkt erreicht. Dayseeker haben sich mit dem 2019 erschienenen Album Sleeptalk zu einer festen Größe in der Szene entwickelt, das von Alternative Press als „eine warme und willkommene Veröffentlichung auf höherem Niveau“ und als „dringend benötigter frischer Wind in der Post-Hardcore-Szene“ gefeiert wurde. Das Album wurde über 150 Millionen Mal gestreamt und positionierte die Band als formidable Kraft – und als eine, die bereit ist, den nächsten großen Schritt zu machen. Im Jahr 2021 brachte die Band eine Deluxe-Version von Sleeptalk heraus, die vier neu interpretierte Versionen von Albumtracks enthielt und den Fans eine neue und einzigartige Sichtweise auf die Songs bot, die sie bereits lieben. Es zeigte auch die Tiefe und Breite der kreativen Vision, den Umfang und die Möglichkeiten der Band. Dark Sun wird jedoch Dayseekers großer Moment sein und die Band in die Stratosphäre der Szene katapultieren.

Die Tracklist zu Dark Sun findet ihr in unserem Release-Kalender:

Dayseeker sind diesen Herbst als Support von Bad Omens wieder auf Tournee. Die Tour beginnt am 3. November und dauert bis zum 11. Dezember.

