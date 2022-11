Teeth: exklusive „575“ Kassetten-EP jetzt erhältlich

Am 28. Oktober veröffentlichte die Band die 575-EP, die vier bereits veröffentlichte Songs enthält. Hört rein und bestellt die exklusive 575-EP hier: http://nblast.de/Teeth-575EP

Die Band kommentiert:

„Dies ist eine Sammlung von Songs, die den Anfang von Teeth repräsentieren. Filth, Destroyer, Smother und Deathrace waren die ersten Songs, die wir mit unserem Freund Davis in Fort Erie, Ontario, geschrieben und aufgenommen haben, und da wurde uns klar, wie kathartisch diese Band war (und wie dringend wir weiter zusammen Musik machen mussten). Wir haben Deathrace geschrieben/aufgenommen, als Covid sich wirklich durchsetzte und die Quarantäne begann, also repräsentiert dieser Song auch eine sehr unsichere, ängstliche, dunkle Zeit für uns alle. Dies ist das erste Mal, dass einer dieser Songs in einem physischen Format erhältlich ist, also freuen wir uns, jedem die Chance zu geben, das zu bekommen, was nun quasi die Geburt von Teeth ist.“

Die 575-EP wurde von Davis Maxwell & Teeth in den Bell Tower Studios im September 2019 produziert und aufgenommen. Das Cover-Artwork wurde von Orupting (Madison Roger) gestaltet.

Mehr Infos zu Teeth und ihrer neuen EP 575 bekommt ihr hier:

