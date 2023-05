Teeth: Debüt-EP „A Biblical Worship Of Violence“ ist jetzt erhältlich

Das Hardcore/Metal-Quintett Teeth aus Ontario, Kanada, ist ein sprunghaftes Kraftpaket, das aus dem Schlamm einer verdorbenen Generation hervorgegangen ist – ein Schlachtschiff, dessen einziger Zweck es ist, die angriffslustigste, aggressivste Musik zu machen, die man sich vorstellen kann. Teeth, die aus illegalen Hinterhofshows hervorgingen, die in buchstäblichen Bränden endeten, haben eine Reihe von ausverkauften – und absolut bösartigen – Headlinern hinter sich, während sie unabhängig voneinander über 1 Million Streams anhäuften und Anerkennung von den Metal-Titanen Slipknot und den Deathcore-Innovatoren Emmure erhielten. Teeth fangen gerade erst an, und sie spielen beständig.

Am 5. Mai erschien ihre Debüt-EP A Biblical Worship Of Violence, die ab sofort digital über Nuclear Blast Records erhältlich ist. Dazu gibt es ein Video zur neuen Single We Eat Our Young, das von Sam Beck (Spite, Carnifex) animiert wurde. Das Vinyl-Format wird am 21. Juli ausgeliefert werden.

Seht euch We Eat Our Young hier an:

Streamt die EP A Biblical Worship Of Violence hier: http://teeth.bfan.link/a-biblical-worship-of-violence

Sänger Blake Louis Prince erklärt: „We Eat Our Young kam strukturell auf einmal heraus – ich war zu diesem Zeitpunkt ziemlich aufgeheizt – ich fühlte eine Menge ‚Fuck you‘-Energie – und es fühlte sich einfach wie eine Menge Feuer an. Es ist eine Art Trance oder Hyperfokus-Zustand für mich – dann ist es vorbei.“

„We Eat Our Young ist eine Darstellung dessen, wie so viele von uns innerlich mit sich selbst kämpfen“, kommentiert Chris LeMasters. „Es ist die Dichotomie von Schuldgefühlen und gleichzeitiger Frustration und Feindseligkeit gegenüber eben diesen Gefühlen“.

Teeth werden 2023 auf Tour sein, um diese Veröffentlichung zu unterstützen, also haltet die Augen offen nach neuen internationalen Tourdaten in Kürze.

A Biblical Worship Of Violence-EP hier kaufen: http://teeth.bfan.link/a-biblical-worship-of-violence

Mehr Infos zum neuen Album A Biblical Worship Of Violence bekommt ihr hier: (Tracklist im Time For Metal Release-Kalender hier)

Teeth sind :

Chris LeMasters | Gitarre

Blake Louis Prince | Gesang

Marc Quagliarini | Bass

Mat Stewart | Schlagzeug

Bryan Beerbaum | Gitarre

Teeth online:

https://www.facebook.com/teethnoise/

https://www.instagram.com/teethnoise/