Heretoir: veröffentlichen die neue Single des Mini-Albums „Wastelands“

Die deutschen Post Black Metaller Heretoir haben am vergangenen Freitag die neue Single At Dusk (Feat. Emily Highfield // Suldusk) aus ihrem kommenden Mini-Album Wastelands vorgestellt, das am 19. Mai 2023 über AOP Records erscheint.

Statement Eklatanz (05.05.2023):

„Heute sind wir stolz darauf, At Dusk mit der magischen Stimme von Emily Highfield von Suldusk zu veröffentlichen.

„Dieser Song ist etwas ganz Besonderes für uns – er verkörpert die Schönheit, die es in dieser Welt des Schmerzes noch gibt und ist eine Hymne für alles, wofür es sich zu kämpfen lohnt.“

„At Dusk schließt die Trilogie der Singles aus dem kommenden Mini-Album Wastelands perfekt ab.“

„Wastelands handelt von der Zerstörung unserer Lebensgrundlage – dem Planeten Erde. Die Menschen scheinen einen ’selbstmörderischen Drang‘ zu haben, das zu zerstören, was uns am Leben erhält. Der Song ist ein Requiem auf den Untergang der menschlichen Rasse“, so die Band über den Song.

Hört euch At Dusk (Feat. Emily Highfield // Suldusk) hier an:

Bestellt euch euer Exemplar von Wastelands hier vor: https://save-it.cc/aop/wastelands

Wastelands – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Anima

2. At Dusk

3. Wastelands

4. Golden Dust – Live

5. Exhale – Live

6. The White – Live

Wastelands wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– Schwarzes Vinyl

– Farbiges Vinyl

– Digital

Heretoir verbindet die emotionalen und atmosphärischen Elemente des Black Metals mit progressiven, rhythmusbetonten Modern-Metal-Strukturen und der Schönheit von Postrock und Shoegaze und ist ein nostalgischer, melancholischer und beruhigender Soundtrack in einer verrückten Welt. 2006 von David C. in Augsburg gegründet, beschäftigt sich Heretoir konzeptionell und textlich mit der Existenz, Selbstreflexion, Ängsten und Träumen – dem Leben in all seinen Facetten. Es ist ein musikalisches Universum zur Entdeckung der eigenen tiefsten Gedanken und der Seele, die in jedem von uns ruht.

