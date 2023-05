Death Ray Vision: veröffentlichten neues Album „No Mercy From Electric Eyes“ am 30.06.2023 über Metal Blade Records

Death Ray Vision, die an der Schnittstelle zwischen Hardcore und Punk und Metal entstanden sind, haben ihr kommendes drittes Album No Mercy From Electric Eyes angekündigt, das am 30. Juni über Metal Blade Records erscheinen wird. Vorbestellen könnt ihr es hier: https://www.metalblade.com/deathrayvision/

Die Band hat ein Video zu Behead The King veröffentlicht. Seht es euch hier an:

„Behead The King handelt von der Hilflosigkeit, die man empfindet, wenn man sieht, wie die Welt um einen herum brennt und man nichts dagegen tun kann“, sagt Gitarrist Pete Cortese. „Es war ein Riesenspaß, mit Regisseur Anthony Jarvis an diesem Video zu arbeiten.“

„Die neue Death Ray Vision-Platte ist bereit, dir die Fresse einzureißen“, sagt Bassist Mike D’Antonio. „Wir freuen uns sehr, kurz vor der Veröffentlichung das neueste DRV-Video zu Behead The King zu enthüllen. Es ist eine Hommage an Boston, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, und zeigt DRVs neuestes Mitglied – Keith Bennett am Gesang. Macht euch bereit für No Mercy From Electric Eyes, gefüllt mit atemberaubenden Riffs und überwältigenden Breakdowns.“

Mercy From Electric Eyes – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Behead The King

2. In Unholy Water

3. From The Rafters

4. Reaper

5. Premature Evisceration

6. Praise The War Machine

7. Broken Hands Of God

8. An Iron Age

9. Armageddon Is The Answer

10. O Great Destroyer

11. Crawl Forth The Cowards

12. End Me

Death Ray Vision – Tourdaten:

06/09 – Hampton Beach, NH – Casino Ballroom (w/ Killswitch Engage)

06/23 – Holyoke, MA – GatewayCity Arts (w/ Tree)

06/24 – Brooklyn, NY – Kingsland (w/ Tree)

06/25 – Providence, RI – Alchemy (w/ Tree)

06/30 – Cambridge, MA – Sonia (Record Release Show w/ Burning Wind, Apollyon, Grotesqueries and Klaxon)

Über Death Ray Vision:

Die Band begann Ende 2018 nach einer Tour mit Killswitch Engage – die sich den Bassisten Mike D’Antonio mit DRV teilen – mit dem Schreiben und hatte nach dem diesjährigen Album Negative Mental Attitude noch eine Menge kreativen Schwung, den sie beibehielt. Die Ergebnisse werden zeigen, dass sie auf dem Höhepunkt ihres Könnens spielen. „Wir sind als Band viel geschlossener, nachdem wir so viele Jahre zusammen gespielt haben, und wir sind besser im Songwriting und in der Zusammenarbeit geworden, um das Beste aus den Ideen aller herauszuholen“, sagt Gitarrist Pete Cortese.

Eine weitere neue Dimension, die sich auf den Sound auswirkt, ist die Rekrutierung von Sänger Bennett in die Reihen der Band, von dem die bisherigen Mitglieder wussten, dass er aufgrund seiner Zeit bei den bekannten Bands Wrecking Crew, Panzerbastard (die beide die Bühne mit Cortese und D’Antonios anderer Band Overcast teilten) und Ramallah die perfekte Ergänzung sein würde. „Keith bringt eine ganze Menge Piss und Essig mit, mit einer Portion Street Credits. Er brachte eine neue Art von Enthusiasmus und Aufregung mit und hat uns noch mehr angefeuert, eine großartige Platte zu machen“, sagt Cortese. Gitarrist Chris Rosati fügt hinzu: „Kreativ gesehen ist Keith eine Naturgewalt. Seine Fähigkeit, sich in einen neuen Song hineinzuversetzen und schnell mit Gesang und Text aufzuwarten, ist wirklich beeindruckend.“

Textlich ist No Mercy From Electric Eyes ein politisch aufgeladeneres Album als ihre früheren Veröffentlichungen – „es ist wütender, und jeder, der auf den Zustand der Welt achtet, kann verstehen, warum“, sagt Cortese – aber für Bennett ist es auch sehr persönlich. „Jedes Wort, das ich singe, kommt von Herzen“, sagt der Sänger. „Ich hätte schon vor ein paar Jahren tot sein sollen, aber ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Diese Texte sind eine direkte Linie zu dem, was ich fühle, wie ich lebe und was ich sehe.“

Als es um die Aufnahmen ging, spielte Schlagzeuger Colin Conway seine Parts im Mad Oak Studio mit seinem langjährigen Partner Benny Grotto ein, während alles andere von Rosati in seinem Heimstudio, den Mass Metal Studios, aufgenommen und produziert wurde.

Der Titel des Albums ist dem Text eines der Stücke entnommen – Cortese betont, dass dies angesichts des Bandnamens durchaus Sinn macht – und das anschauliche Artwork stammt von D’Antonio, der dem Bassisten zufolge von der Vorstellung ausgeht, ‚unter der Fuchtel eines ätherischen Oberherrn‘ zu stehen. Die Angst, zu wissen, dass der ‚Meister‘ jede deiner Bewegungen aus kurzer Entfernung beobachtet. In dieser Welt wird nur Gehorsam akzeptiert und denjenigen, die versagen, wird absolut keine Gnade zuteil. Die Band hat so viel Herzblut in No Mercy From Electric Eyes gesteckt, dass sie hofft, die Songs so oft wie möglich live spielen zu können und zum ersten Mal außerhalb der USA zu touren, aber letztendlich sind sie stolz auf das, was sie erreicht haben und glauben, dass sie es wert sind, dass man einen Scheiß auf sie gibt, denn sie geben einen Scheiß auf alles, was sie tun. „Wir haben eine großartige Platte gemacht, die nicht wie viele zeitgenössische Metal-Bands klingt“, sagt Cortese. „Es ist verdammt heavy, ohne sich auf Drop-Z-Tuning zu verlassen, und es ist eine tolle Balance zwischen aggressiv und melodisch, ohne aufgesetzt zu klingen.“

Death Ray Vision sind:

Keith Bennett – Gesang

Chris Rosati – Gitarre, Gesang

Pete Cortese – Gitarre

Mike D’Antonio – Bass

Colin Conway – Schlagzeug

