Venues: veröffentlichen neue Single / Video „Haunted House“

Die deutsche Post-Hardcore-Band Venues lässt die Ketten fallen und veröffentlicht ihre brandneue Single Haunted House, die nach ihrem von der Kritik gefeierten Album Solace und den vorangegangenen Singles Reflections & Cravings nun weltweit erhältlich ist.

Lela (Clean Vocals): „Wenn du das Gefühl kennst, in einer Situation gefangen zu sein, die keine guten Aussichten bietet, aber trotzdem den Drang hast, da rauszukommen, dann kannst du dich sehr gut in die Geschichte hinter Haunted House einfühlen. Für mich ist es eine Herausforderung an mich selbst, schlechte Positionen zu erkennen und sie so schnell wie möglich hinter sich zu lassen.“

Robin (Shouts): „Der Dreh mit Marius Milinski hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Allerdings haben wir für das Video echte Metallketten verwendet und die haben ganz schön weh getan. Jeder von uns hatte nach den Dreharbeiten blaue Flecken.“

Haunted House jetzt hier ansehen: https://arisingempire.com/hauntedhouse

Venues Live:

05.05. Freudenstadt, F23

06.05. Archetype HxC Festival, Brunico

20.05. Silence Can Wait Festival, Waiblingen

09.06. High Flames Festival, Maasen

01.07. BembelXCore Festival, Mühlheim am Main

02.08. – 05.08. Wacken Open Air

12.08. Rock auf der Burg, Königstein im Taunus

25.08.-26.08. Paddy Rock Open Air, Hameln

Tickets: hier

Mehr Infos zu Venues und ihrem neuesten Album Solace bekommt ihr hier:

Venues – Line-Up:

Lela | Clean Vocals

Robin | Shouts

Constantin | Gitarre

Valentin | Gitarre

Dennis | Schlagzeug

Venues online:

www.facebook.com/venuesofficial

www.instagram.com/venuesofficial