Venues: veröffentlichen neue Single / Video „Cravings“

Die deutsche Post-Hardcore-Band Venues hat ihre brandneue Single Cravings veröffentlicht, die nach ihrem von der Kritik hochgelobten Album Solace und der Vorgängersingle Reflections nun weltweit erhältlich ist.

Jetzt hier Cravings anschauen: https://arisingempire.com/cravings

„Cravings wurde geschrieben, um sich von der Sucht zu befreien. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Drogen, materielle Dinge oder Menschen handelt. Sich von dem zu befreien, was einen nur in den Abgrund treiben kann, ist nicht einfach, denn die Sucht trägt oft einen strahlenden Schleier, der die Augen vor der Realität verschließt. Diesen Schritt zu wagen und sich zu verabschieden, ist anstrengend und sehr mutig. Cravings zu schreiben, hat mir Mut gemacht und ich hoffe, dass es das auch für andere tut oder sie zumindest dazu inspiriert, sehr ehrlich zu sich selbst zu sein.“

– Lela (Gesang)

Emil Bulls

The 25 To Life Birthday Bash Tour

Special Guests: Venues, Set Your Sails,

03.11.22 – Salzburg – Rockhouse

04.11.22 – Cham – L.A. Eventhalle

05.11.22 – Ulm – Roxy

10.11.22 – Wiesbaden – Schlachthof

11.11.22 – Osnabrück – Rosenhof (Low Tickets)

12.11.22 – Hannover – Musikzentrum

17.11.22 – Hamburg – Markthalle (Low Tickets)

18.11.22 – Berlin – Huxleys

19.11.22 – Dresden – Schlachthof

24.11.22 – Würzburg – Posthalle

25.11.22 – Kaiserslautern – Kammgarn

26.11.22 – Köln – Carlswerk Victoria

01.12.22 – Pratteln – Z7

02.12.22 – Karlsruhe – Substage (Low Tickets)

03.12.22 – Jena – F-Haus

08.12.22 – Wien -Flex

09.12.22 – München – Backstage Werk (Zusatzshow)

10.12.22 – München – Backstage Werk (Sold Out)

Tickets: https://www.eventim.de/artist/emil-bulls/

Für ihr neuestes Album Solace gingen Venues mit dem Produzenten Christoph Wieczorek (Annisokay) ins Studio, der ihren massiven Sound mit einer metallischen Legierung von bemerkenswerter Präzision überzog.

„Wir wollten mehr Metal sein“, sagt Robin, „es gab einige Pop-Sensibilitäten von Aspire, die wir durch das Gegenteil ersetzen wollten.“

Melodie und knallharte Härte, Metal und Alternative Rock, Zeitgeist und Authentizität, widerborstige Refrains und entfesselte Kreativität: Mit ihrem fulminanten Zweitwerk lösen Venues jedes einzelne Versprechen ein, das sie auf Aspire gegeben haben.

„2020 hat uns allen gezeigt, wie sehr die Band uns hilft, unseren Verstand zu behalten“, sinniert Sänger Robin. „Fast die ganze Band hat seit der Veröffentlichung unseres Debüts kleinere oder mittlere Krisen durchgemacht. Beziehungen gingen in die Brüche, Dinge wurden beendet und neu begonnen. In Zeiten wie diesen war unser zweites Album das Licht am Ende des Tunnels. Etwas, auf das wir uns alle freuen konnten. Unsere Musik hat uns über Wasser gehalten.“

Es ist ein großer Sprung von Aspire zu Solace, und es ist auch ein logischer. Zehn Songs, zehn Exorzismen negativer Energie, zehn Lebensretter.

Venues sind:

Lela | Klargesang

Robin | Schreie

Constantin | Gitarre

Valentin | Gitarre

Dennis | Schlagzeug

