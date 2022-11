Garbage – Anthology

Vor fast 30 Jahren wurden Garbage in Madison in den USA gegründet. Seitdem haben sie viel erlebt. Die größten Charterfolge feierten sie mit den ersten beiden Scheiben Garbage und Version 2.0. Das Gesicht der Band ist Shirley Manson. Die Sängerin schafft es, mit ihren rockigen und warmen Gesangsfarben ihre Fans um den Finger zu wickeln. Sie beeinflussten die Alternative Rock Szene positiv und konnten ihrem Stellenwert bis zum aktuellen Langeisen No Gods No Masters gerecht bleiben. Mit Anthology flattert das erste Best-of der Amerikaner dieser Tage ins Haus. Seit dem 28.10.2022 sind die fast 140 Minuten über Stunvolume / BMG als Doppel-CD und Doppel-LP erhältlich. Anthology serviert Titel vom Debütalbum Garbage bis hin zum bereits genannten aktuellen Silberling. Zusätzlich enthält die Veröffentlichung außerdem den seltenen Track Witness To Your Love. Das Artwork stammt vom chilenischen Künstler Javi Mi Amor, mit dem Garbage auch bei No Gods No Masters zusammengearbeitet haben. Mit dabei in dem 35 Songs starken Best-of sind Only Happy When It Rains, Stupid Girl oder Push It, die den ersten Part bilden. Mehr Alternative als Hard Rock – dafür steht das Quartett, welches auf eine harmonische Basis setzt. Auf CD 1 folgen Nummern wie When I Grow Up, You Look So Fine oder Androgyny. Anthology enthält somit alle klassischen Hits und bietet sich daher wunderbar an, um neue Hörer zu überzeugen. Die nächste Platte startet mit Why Do You Love Me, Bleed Like Me und Sex Is Not The Enemy. Emotional, authentisch, stets am Nerv der Zeit leben Shirley Manson und ihre Männer vom guten Gespür, was der Gesellschaft auf der Seele brennt. Das einmal entfachte Feuer beim Alternative Rock Fan kann nicht mit einem kleinen Windzug erlöschen. Abgeschlossen wird Anthology mit No Horses, The Men Who Rule The World und No Gods No Masters. Bei mir stoßen die Amerikaner zwar weiterhin auf eher taubere Ohren und andere Acts im Genre würden den Vorzug erhalten, die Produktion kann man jedoch anbieten und alle, die Bock auf Garbage haben, werden alles andere als enttäuscht.

