Monomers – Elusive

Artist: Monomers

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Elusive

Genre: Garage Rock, Alternative Rock

Spiellänge: 38:11 Minuten

Release: 19.04.2024

Label: OMN Label Services

Link: https://www.monomers.band

Bandmitglieder:

Gesang – Eva-Maria Heine

Schlagzeug – Denis Wagner

Gitarre – Tino Kandal

Tracklist:

Garden Eden River Thrasher Fill In The Blanks Pity Weirdo Strangers Damn Deja Vu Empty The Past Pushing Me Away

In Berlin ist mal wieder was los. Wenn da eine neue geile Band das Licht der Welt erblickt und auch noch ihr Debütalbum herausbringt, dann bellt mein lieber Berliner Promo-Pitbull natürlich laut, sodass auch meine Ohren jucken. In diesem Fall ist es das Trio Monomers mit ihrem Debütalbum Elusive, welches am 19.04.2024 über Odyssey Music Network die Ohren der Fans erfreuen wird. Erhältlich sein wird es als CD und auch auf Vinyl.

Während Corona wurden die Grundsteine für die Band gelegt. Im August 2023 erschien ihre erste Veröffentlichung mit der Livesession zum Song River. Nach vielen Shows und der Produktion ihres Albums stehen für 2024 sowohl das Release von Elusive mit einigen Singleauskopplungen als auch weitere ersehnte Tourdaten an. Dabei habe ich gerade festgestellt, dass ich diese tolle Band im März in Köln verpasst habe.

Bereits beim erstmaligen Hören hat Elusive bei mir so einen richtigen Flow. Das Trio aus Berlin serviert uns einen richtig pulsierenden Garage Rock, der unheimlich gut runtergeht. Man fühlt sich gleich mit dem ersten Song tatsächlich im Garden Eden. Mit Kopfhörern auf den Ohren kann ich mir dabei gut vorstellen, mich auf dem Berliner River, die Spree, treiben zu lassen und mich ins nächtliche Berliner Partyleben zu stürzen. Ich finde bestimmt einen Club, in dem auch mal Thrasher unterwegs sind, treffe den einen oder anderen Weirdo und ganz sicher auch Strangers. Vielleicht sind auch Fremde verrückt, oder halt Verrückte fremd!? Ganz egal, mit der Mucke von Monomers im Ohr habe ich in der urbanen Welt immer richtig gute Laune. Das kann ich permanent wiederholen, habe dabei das eine oder andere Deja Vu und sag mir einfach: Damn, it‘s Pushing Me Away.

So, damit habe ich nun die Geschichte des Albums (aus meiner Sicht) beschrieben. Klasse Einstand des Trios Monomers mit tollem Garage Rock Faible und einem Schuss poppiger Leichtigkeit.

Hier noch ein paar Tourdaten, wo ihr Monomers demnächst live sehen könnt:

27.04.2024 • Solingen – Monkeys

28.04.2024 • Essen – Unperfekthaus

30.04.2024 • München – Glockenbachwerkstatt

02.05.2024 • Augsburg – Yolo

03.05.2024 • Wien – Coco Bar

04.05.2024 • Regensburg – Prinz Leopold Kaserne

16.05.2024 • Hannover – Stumpf

17.05.2024 • Berlin – Cassiopeia

31.05.2024 • Braunschweig – Südstadt Open Air