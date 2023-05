Def Leppard with The Royal Philharmonic Orchestra: „Hysteria“, zweiter Track von „Drastic Symphonies“ jetzt erschienen

Im Mai 2023 werden sich Rock und Klassik auf einem brandneuen, euphorischen Album mit dem Titel Drastic Symphonies vereinen – Def Leppards großartigste Tracks werden dramatisch neu interpretiert und klingen größer und berauschender als je zuvor, zusammen mit dem kultigen Londoner The Royal Philharmonic Orchestra.

Am Freitag, den 5. Mai 2023, veröffentlichte die Band den zweiten IG-Track des Albums.

Hysteria kann hier angehört werden: https://defleppard.lnk.to/hysteria-ds

Der Visualiser zu Hysteria kann hier angesehen werden:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Drastic Symphonies Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Turn To Dust

2. Paper Sun

3. Animal

4. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)

5. Hysteria

6. Love Bites

7. Goodbye For Good This Time

8. Love

9. Gods Of War

10. Angels (Can’t Help You Now)

11. Bringin’ On The Heartbreak

12. Switch 625

13. Too Late For Love

14. When Love & Hate Collide

15. Kings Of The World

Album Vorbestell-Link: https://DefLeppard.lnk.to/ds-physicalpr

Album Pre-Save: https://defleppard.lnk.to/drs-symppr

Mehr Infos zu Drastic Symphonies und die aktuellen Tourdaten von Def Leppard bekommt ihr hier:

Def Leppard online:

Website | Facebook | Instagram