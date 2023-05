Die Macht Der Wölfe – Horst Eckert

Buchtitel: Die Macht Der Wölfe

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 480 Seiten

Genre: Thriller

Release: 12.04.2023

Autor: Horst Eckert



Link: https://www.penguinrandomhouse.de

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-453-44175-0

Das neueste Werk des deutschen Thriller-Autors Horst Eckert, Die Macht Der Wölfe, wurde am 12.04.2023 vom Heyne Verlag veröffentlicht. Mit einer Seitenanzahl von 480 Seiten bietet das Buch eine fesselnde Lektüre für alle Thriller-Liebhaber. In Die Macht Der Wölfe entführt Eckert seine Leser in eine düstere Welt voller Intrigen und Geheimnisse. Eckert ist bekannt für seine präzise Sprache und detailreiche Darstellung. Als ehemaliger Fernsehjournalist weiß er genau, wie er seine Leser in den Bann ziehen kann. Mit Die Macht Der Wölfe hat er erneut einen interessanten Thriller geschaffen, der den Leser bis zur letzten Seite fesseln kann.

Das Buch wird als Paperback in Klappenbroschüre-Form veröffentlicht. Mit seinen bisherigen Werken, darunter auch sein Debütroman Annas Erbe, hat sich Eckert bereits einen Namen in der deutschen Literaturszene gemacht. Die Macht Der Wölfe dürfte seine Leserschaft weiter vergrößern und ist dabei für einige Anhänger das Highlight des Jahres.

Die Story von Die Macht Der Wölfe:

Melia Adan ist eine junge Polizeibeamtin, die in ihrer Karriere schon sehr erfolgreich war. Sie wird überraschend von der Bundeskanzlerin um Hilfe gebeten, da diese von jemandem in ihrem Umfeld erpresst wird. Gleichzeitig taucht eine neue rechtskonservative Bewegung auf, die sich auf die nächsten Wahlen vorbereitet und von einem bekannten Meinungsmacher angeführt wird. In Anbetracht der angespannten politischen Stimmung im Land entsteht ein Kampf um politische Macht und Glaubwürdigkeit. Melia wird in diesen Kampf hineingezogen und muss ihre Fähigkeiten einsetzen, um der Bundeskanzlerin zu helfen und die Situation zu entschärfen.