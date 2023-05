Delain und Xandria am 02.05.2023 im Knust in Hamburg

Eventname: Dark Waters Over Europe 2023

Headliner: Delain

Special Guests: Xandria

Ort: Knust, Hamburg

Datum: 02.05.2023

Kosten: 35,55 € VVK

Genre: Symphonic Metal, Melodic Metal, Power Metal

Besucher: ca. 6666 Besucher

Veranstalter: STP Hamburg Konzerte GmbH (https://hamburgkonzerte.de/)

Setlisten:

Delain

Xandria The Cold Suckerpunch Burning Bridges Invidia The Quest And The Curse April Rain Underland The Hurricane Beneath Queen Of Shadow Your Body Is A Battleground The Gathering Don’t Let Go Moth To A Flame Not Enough Mother Machine Sing To Me We Are The Others You Will Never Be Our God Reborn Ghosts Nightfall Two Worlds The Wonders Still Awaiting My Curse Is My Redemption

Heute sind wir zu Gast im Knust in Hamburg. Die Gastgeber aus den Niederlanden haben kurz vor der Tour ihr Album Dark Waters veröffentlicht und sind jetzt erstmals mit ihrer neuen Sängerin Diana Leah auf Tour. Hamburg ist der vorletzte Termin der gut besuchten Tour, die bereits auf ausverkaufte Shows in London und Zürich zurückblicken kann. Das Knust ist ebenfalls gut gefüllt, wenn auch nicht ausverkauft. Das Abendprogramm wird durch Xandria komplettiert, die jetzt auch gleich zum Zuge kommen.

Es wird dunkel und das Intro läuft. Xandria haben im Februar dieses Jahres ihr neues Werk The Wonders Still Awaiting vorgestellt, wir erwarten also reichlich neue Songs. Und so kommt es auch. Mit You Will Never Be Our God starten die Bielefelder in ihr Set. Für die Aufnahmen (Video und Album) konnte Ralf Scheepers (Primal Fear) gewonnen werden. Die gesundheitlich angeschlagene Sängerin Ambre Vourvahis überlässt die Showeinlagen zwar weitestgehend den Saitenzupfern, stimmlich ist sie aber auf der Höhe. Mit Reborn und Ghost feuert das Quintett weitere Songs des neuen Albums hinterher, die vom Publikum gefeiert werden. In dem relativ kurzen Auftritt präsentieren uns Xandria einen ganzen Schwung neuer Hits, lediglich Nightfall vom 2014er-Album Sacrificium hat es zudem ins Programm geschafft. Die 2022 neu formierte Truppe um Marco Heubaum liefert eine tolle Show und weiß das Publikum mitzureißen. Die Fans sind begeistert und die Stimmung ist großartig. Ein weiteres Feuerwerk der neuen Platte, My Curse Is My Redemption, beschließt den überzeugenden Auftritt. Unter großem Beifall verlassen die Helden die Bühne. Es ist also angerichtet für den Headliner.

In der Menge ist noch vereinzelt der Name Charlotte Wessels zu vernehmen. Die Fangemeinde hat die 2021 erfolgte Trennung der Sängerin noch nicht verkraftet und wird Diana Leah sicherlich sehr kritisch im Blick oder vielmehr Ohr behalten. Die Fußabdrücke, die es zu füllen gilt, sind dementsprechend groß. Gesanglich muss sich Diana ganz sicher nicht verstecken, aber ob sie heute Abend das Publikum für sich gewinnen kann, werden wir gleich erleben. Für den Herbst haben Delain im Übrigen bereits eine Nordamerika-Tour angekündigt, bei der Visions Of Atlantis als Support dabei sein werden. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Es wird wieder dunkel im Saal und das Intro ertönt. Die Musiker, allen voran Schlagzeuger Sander Zoer, betreten die heiligen Bretter. Auch Delain starten mit einem neuen Song in ihr Abendprogramm. The Cold ist ein gemächlicher Auftakt, bei dem Diana Leah mit ihrer Stimme aber bereits erfolgreich auf Fanfang geht. Es folgt eine Auswahl an Evergreens aus der Bandhistorie. Songs wie Suckerpunch, Burning Bridges oder Invidia heizen dem Publikum ein, bevor es mit neuem Material weitergeht. Auf The Quest And The Curse folgt eine unregelmäßige Abfolge an klassischen und neuen Hits.

Darunter unter anderem Queen Of Shadow, The Gathering, April Rain oder Moth To A Flame. Die fünf Musiker aus den benachbarten Niederlanden können dabei immer wieder auf die Unterstützung ihres Special Guest Paolo Ribaldini zählen, der ebenso auf dem Album zu hören ist. Zwei weitere Highlights, Sing To Me und We Are The Others, krönen den fantastischen Abend. Letzterer Song ist mein Delain all time Favorite, besser kann es also nicht enden. Die Masse feiert die Band ausgelassen. Diana Leah hat die Herzen des Publikums erobert und auch uns hat sie absolut begeistert.

Vielen Dank auch an das Knust für die tolle Atmosphäre!