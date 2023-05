INNROCKreloaded 2023: wird ebenfalls abgesagt

Nachdem erst am vergangenen Wochenende das Bang Your Head!!! Festival seine Absage verkündet hat (hier), hat nun auch das INNROCKreloaded eine Hiobsbotschaft für seine Fans:

„Liebe Innrocker:innen,

glaubt uns, wenn wir euch sagen, dass uns das Folgende absolut nicht leicht fällt, aber nach langem Hin und Her und vielen schlaflosen Nächten müssen wir euch heute leider mitteilen, dass wir auch dieses Jahr das INNROCKreloaded Festival nicht durchführen können. Wir haben alles probiert und Alternativen überlegt, aber keine der Lösungen würde uns und vor allem unseren treuen Fans gerecht werden. Wir wollten euch immer eine schöne Zeit am Innrock ermöglichen, aber genau das ist uns im Moment einfach nicht möglich.

Wir wissen, dass viele unserer treuen Fans dem INNROCKreloaded 2023 entgegengefiebert haben und haben uns überlegt, wie wir alle, die uns mit dem Ticketkauf unterstützt und sich aufs Festival gefreut haben, wenigstens ein wenig entschädigen können: Inhaber:innen von IRR-Tages-Tickets können ihr Ticket auf ein Tagesticket vom Lake Rock Festival am 15. oder 16. September 2023 in der Salzburg Arena bzw. das IRR-Festival-Ticket auf ein Lake Rock Festival-Ticket gültig für 15./16. September 2023 „upgraden“. Infos zum Festival auf www.lakerock.at. Selbstverständlich werden allen, die ihr Ticket zurückgeben möchten, die Ticketkosten erstattet. Genaue Infos gibt’s ab morgen auf unserer Homepage www.innrockreloaded.at

Wir dürfen euch aber in den kommenden Monaten spannende Neuigkeiten verkünden, so viel ist fix! Wir bedanken uns bei allen Unterstützer:innen für die Treue und für euer Verständnis,

euer IRR-Team!“

