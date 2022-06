INNROCKreloaded Festival vom 04.08. bis 06.08.2022 in Radfeld, Tirol, Österreich (Vorbericht)

Event: INNROCKreloaded Festival 2022

Bands: A Caustic Fate, Age Of Arcadia, Benediction, Black Inhale, Bonfire, Circle Creek, CroworD, Darkfall, Dying Eden, Ebony Archways, Exit To Eden, Fearancy, Grimgod, Heaven 2 Hell, Jacobs Moor, Judge Minos, Lautstaerke, Mystic Prophecy, Pain Is, Pulse, Relinquished, Silius, Speed Limit, Tomorrow’s Fate, Velvet Viper

Ort: Maukenbach 19, 6241 Radfeld, Österreich

Datum: 04.08. – 06.08.2022

Kosten: Das 3-Tages-Festival-Ticket ist im Vorverkauf für 129,90 € und an der Abendkasse für 159,90 € als auch im Shop erhältlich. Die Tagestickets (Do, Fr, Sa) sind im Vorverkauf für 49,90 € und an der Abendkasse für 59,90 € sowie im Shop erhältlich. Für das Camping-Ticket (gültig von 04.08. bis 07.08.2022) werden im Vorverkauf im Shop 39,90 € fällig.

Genre: Death Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Heavy Metal, Melodic Death Metal, Death Thrash Metal, Alternative Rock, Rockcore, Rock, Paincore, Heavy Stoner Rock, Progressive Metal, Gothic Rock, Cyber Industrial Metal, Blackened Death Metal, Power Metal, Southern Metal

Besucher: bis zu 1.500

Veranstalter: Metal Store Onlineversand GmbH, Sonja Altenburger und Mike Sailer, Bienerstraße 11, 6240 Rattenberg, Österreich

Link: Website, Facebook, Instagram

Vom 4. bis 6. August 2022 dreht die Gemeinde Radfeld wieder richtig auf. Das österreichische Rock- und Metal-Open-Air INNROCKreloaded gibt sich ein weiteres Mal ein Stelldichein. Das INNROCKreloaded Festival hat geladen und so werden runde zwei Dutzend nationale und internationale Bands aus Deutschland, Griechenland, Großbritannien und der Schweiz ein Heavy Metal Paket vom Feinsten bieten.

Cutting guitars, brutal bass, smashing drums and heavy screams guaranteed!

Für die Veranstaltung verantwortlich zeigt sich der Radfelder Mike Sailer, der mit dem INNROCKreloaded namentlich an das Innrock-Festival aus den 1990er-Jahren anknüpft. Mike Sailer und sein Team liefern hierbei ein in sich stimmiges Paket aus heimischen und regional bekannten Bands wie Silius, Dying Eden, Pain Is, Darkfall und Black Inhale, gepaart mit namhaften internationalen Größen der Szene wie Bonfire, Mystic Prophecy, Velvet Viper und Benediction (einziges Österreichkonzert).

Aber nicht nur das. Zu einem rundum gut organisierten Festival gehört auch ein ansprechend attraktives Rahmenprogramm. So finden sich auf dem Gelände Tattoo- und Piercing Spezialisten, Merchandise Stände sowie Angebote kulinarischer und traditioneller Tiroler Schmankerln. Die Besucher*innen dürfen sich auf Zillertaler Krapfen aus der Region und typisches Festival-Food wie Pulled-Pork-Burger, die Spezialgerichte vom 11er-Foodtruck sowie vegane und vegetarische Gerichte freuen. Das Bierangebot in all seinen Facetten versteht sich wohl von selbst (o; natürlich gibt es auch alkohol- und kohlensäurefreie Getränke). Trinktechnisch darf man besonders auf das spezielle Angebot der Cuba-Bar gespannt sein.

Das INNROCKreloaded präsentiert sich nachhaltig und achtet auf einen respektvollen Umgang mit der Natur. Deshalb ist das INNROCKreloaded auch dieser Tage wieder GREEN und unterstützt die von der Gemeinde Radfeld begonnene Initiative Going Green Events Tirol für eine umwelt- und sozialverträgliche Veranstaltungskultur. Auf dem Festivalgelände kommen ausschließlich Mehrwegbecher und Pfandgeschirr zum Einsatz. Das Getränke- und Speisenangebot ist bewusst regional ausgerichtet. Von den Bahnhöfen Rattenberg und Brixlegg wird ein Taxi-Shuttle-Dienst angeboten. Auch die Tiroler Mitfahrbörse wird wie gehabt dazu beitragen.

2022 steht die eigene Camping-Area wieder zur Verfügung. Die Camping-Tickets können bereits vorab über den Shop oder OETicket gebucht werden. Die Camping-Area öffnet am Donnerstag, dem 04.08.2022 um 09:00 Uhr. Eine vorzeitige Anreise ist nicht möglich. Das Festivalticket bzw. der Festivalpass beinhaltet keine Campingmöglichkeit. Camping ist nur mit einem gültigen Campingticket möglich. Campen außerhalb der Camping-Area ist nicht gestattet. Ganz easy und günstig: Pro Fahrzeug, Zelt oder Stellplatz wird ein gültiges Camping-Ticket benötigt. Das Camping-Ticket kostet 39,90 € und ist unter www.mikes-metalstore.com erhältlich. Die Camping-Area schließt am Sonntag, dem 07.08.2022 um 15:00 Uhr.

Also dann, auf nach Radfeld und lasst die Spiele beginnen!

Das Line-Up inkl. der Running-Order:

Donnerstag, 04.08.2022

Dying Eden (14:00 – 14:30 Uhr)

Fearancy (14:45 – 15:15 Uhr)

Judge Minos (15:30 – 16:05 Uhr)

CroworD (16:20 – 16:55 Uhr)

Silius (17:10 – 17:50 Uhr)

Darkfall (18:05 – 18:50 Uhr)

Age Of Arcadia (19:10 – 20:30 Uhr)

Benediction (21:00 – 23:00 Uhr)

Beim diesjährigen Festivaldonnerstag ist die britische Death Metal Band Benediction der Headliner. Mit dem im Jahr 2020 mit dem Album Scriptures veröffentlichten epischen Epos des Death Metal steht diese Band für knallharte Gitarren- und Bassriffs; von einer ordentlichen und druckvollen Arbeit des Schlagzeugers zur Höchstleistung angetrieben. Der Gesang: Markant und energisch. Diese Band ist der Überflieger schlechthin! Also, wach bleiben und vor 23:00 Uhr auf KEINEN FALL schlapp machen! ES LOHNT SICH!

Freitag, 05.08.2022

Tomorrow’s Fate (14:00 – 14:30 Uhr)

Ebony Archways (14:45 – 15:15 Uhr)

A Caustic Fate (15:30 – 16:05 Uhr)

Speed Limit (16:20 – 16:55 Uhr)

Pain Is (17:10 – 17:50 Uhr)

Circle Creek (18:05 – 18:50 Uhr)

Velvet Viper (19:10 – 20:30 Uhr)

Bonfire (21:00 – 23:00 Uhr)

Headliner des zweiten Festivaltags sind keine geringeren als die deutsche Hardrock- und Heavy-Metal-Formation Bonfire. Aus der Band Cacumen gingen sie in den 1980ern als Bonfire hervor und haben eine vorbildliche Musikkarriere hingelegt. Mit ihrem starken Debüt Don’t Touch The Light haben Bonfire den Startschuss gegeben und haben ein fantastisches Album nach dem anderen veröffentlicht. Auch live ist diese legendäre Formation ein echter Hauptgewinn und so freuen wir uns, sie in diesem Jahr auf dem INNROCKreloaded präsentieren zu dürfen.

Samstag, 06.08.2022

Lautstaerke (14:00 – 14:30 Uhr)

Exit To Eden (14:45 – 15:15 Uhr)

Heaven 2 Hell (15:30 – 16:05 Uhr)

Jacobs Moor (16:20 – 16:55 Uhr)

Pulse (17:10 – 17:50 Uhr)

Relinquished (18:05 – 18:50 Uhr)

Black Inhale (19:10 – 20:30 Uhr)

Mystic Prophecy (21:00 – 23:00 Uhr)

GrimGod (23:30 – 00:30 Uhr) LATENIGHT!!

Der Headliner des dritten und letzten Festivaltages sind keine Geringeren als die deutschen Mystic Prophecy. Die Power Metal-Formation um Frontmann Roberto Dimitri Liapakis überzeugt seit 2001 mit ihrem authentischen Power Metal und beweist mit ihren Alben immer wieder aufs Neue, dass Power Metal hier Programm ist. Im Rahmen diverser Konzerte haben Mystic Prophecy die Metalgemeinde schon begeistern können. Dies könnt ihr auch dieses Jahr auf dem INNROCKreloaded live miterleben.