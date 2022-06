The Dogs – El Verdugo

Die produktiven Straßenhunde aus Oslo haben es mal wieder getan und bleiben ihrer Tradition treu, in jedem Kalenderjahr einen neuen Silberling zu veröffentlichen. Seit 2017 entstanden so ganze sieben Alben, das Neuste hört auf den Namen El Verdugo. Wie es der Titel bereits ankündigt, mischen die Skandinavier in den gut 38 Minuten Spielzeit feine südamerikanische Noten in ihren ansonsten frechen wie frostigen Rock ’n‘ Roll, der von Punk-Einflüssen getragen und durch rockige Elemente veredelt wird. In vorderster Front der Rasselbande greift Kristopher Schau gierig zum Mikrofon, um seine Lyrics in die vielseitigen Nummern zu mischen. Zehn Kompositionen und keine negativen Ausfälle, das kann man direkt positiv für The Dogs festhalten, die unaufgeregt lässige Nummern wie The Story Of Who I Used To Be herausschieben. Für mich das ganz klare Highlight der Platte. Die exotischen Ansätze, gepaart mit dem langsamen Punkrock-Modus sorgen für zwei gegensätzliche Welten, die zusammengeführt werden können, ohne disharmonisch zu wirken. Bereits der grobe Opener Melt legt dem Fan oder neuen Liebhaber einen kleinen Wurm ins Ohr. Dynamisch, mit einem satten Groove verwandeln die Norweger das Wohnzimmer in eine Partystätte, in der Mann mit Familie und Freunden ein ordentliches Tanzbein schwingen kann. Wer wie meine Person bis zum heutigen Tag immer an The Dogs vorbeigegangen ist, sollte diesen Fehler zeitnah ausgleichen. Der uninspirierte Bandname täuscht und vergrault mit Sicherheit den einen oder anderen potenziellen Headbanger, der nicht nur El Verdugo dem Sextett aus der Hand frisst. Clever, abgebrüht, ohne an Spielfreude einzubüßen, bringen sie Stücke wie Sommelier Of Lies und Where The Man Beast Crawls. Neben der starken Gitarre von Mads Martinsen leben The Dogs aus der Kombination von Henrik Odde Gustavsen am Schlagzeug und Kenneth Simonsen, der mustergültig Percussion-Klänge einfädelt. Für mich die Genre-Überraschung der letzten Wochen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Dogs – El Verdugo in unserem Time For Metal Release-Kalender.