Graveyard Summer Fest am 1. und 2. Juli 2022 in Gera (Vorbericht)

Festivalname: Graveyard Summer Fest 2022

Bands: Debauchery, Greenleaf, Illdisposed, Disbelief, Dopelord, Gorilla Monsoon, Fall Of Serenity. Earthship, Neànder, Crackdown , Kyning, The Heroine Whores

Ort: Gera

Datum: 01. & 02.07.2022

Kosten: Wochenendticket 64,90 €, Tagesticket je 38,50 €

Besucher: ca. 800

Genre: Death Metal, Stoner Rock, Doom Metal, Punk, Hardcore

Link: https://graveyardsummerfest.de

Im beschaulichen Kleinstädtchen Gera in Thüringen wird es am ersten Juliwochenende ordentlich scheppern. Erst zum zweiten Mal lassen die Veranstalter des Graveyard Summer Fests die Puppen tanzen. Und welcher Ort wäre dafür nicht geeigneter, als der ehemalige Knochenpark? Ein ehemaliger Friedhof, der schon vor mehreren Hundert Jahren zum Park umfunktioniert wurde, dient am 1. und 2. Juli als Location für das noch junge Death, Doom, Stoner Metal Festival in Gera. Circa 800 Besucher finden in dem dazugehörigen Biergarten Platz. Das verspricht ein familiäres Festival zu werden.

Das Line-Up liest sich schon einmal ziemlich gut und besteht aus bekannten Bands aus genannten Genres. Angeführt wird es von Debauchery und Greenleaf. Die Besucher können sich aber auch auf die Shows von Disbelief, Illdisposed, Dopelord, Gorilla Monsoon, Fall Of Serenity und vielen mehr freuen.

Bleibt noch zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt und der Thüringer Metalszene ein berauschend fröhliches Sommerfest im Biergarten des Parks beschert. Wir sind für euch vor Ort und werden vom schwarzbunten Treiben in Gera berichten.