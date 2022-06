Godsnake: stellen neuen Gitarristen vor

Godsnake sind hocherfreut, ihren neuen Gitarristen in folgendem Statement vorstellen zu dürfen:

„The one and only Pepe Pierez ist unser neues festes Mitglied für Killer-Riffs und Gitarrensolos! Von nun an werden Stevo und Pepe gemeinsam die Saiten zupfen, eine bessere Lösung hätte es nicht geben können.

Wir hatten bereits das Vergnügen, beim Rock In Rautheim zusammen mit Pepe zu spielen und ratet mal – es war großartig!

Pepe ist ein langjähriger Freund von uns und seine musikalische Karriere weist einige großartige Aktivitäten auf. Er hat bereits seine Spuren mit fantastischen Bands wie Ancient Curse, Sons Of Seasons (feat. Oliver Palotai, Henning Basse, …) und Loft in der Metal- und Rockszene hinterlassen.

Wir fühlen uns gewappnet und bereit, die Bühnen zu erobern, und freuen uns darauf, bald unser zweites Album zu veröffentlichen, zu dem Pepe bereits einige wunderbare Gitarrensoli beigesteuert hat.

Nimm dich in Acht vor der Bestie, die dich beißt – nimm dich in Acht vor Godsnake!“

Godsnake live:

13.08.2022 DE Hanerau-Hademarschen – Hademarscher Hof (Heavy Metal Never Dies)

26.12.2022 DE Meppen – Christmas Metal Meeting



https://godsnake.de

https://www.facebook.com/godsnakeofficial