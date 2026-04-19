Godsnake: haben neues Studioalbum und ein neues Video zu „Scream For A Bullet“ veröffentlicht

Das Hamburger Melodic-Thrash-Metal-Kraftpaket Godsnake hat über Massacre Records sein neues Studioalbum Inhale The Noise veröffentlicht und feiert diesen Anlass mit der Veröffentlichung eines brandneuen Videos zum Track Scream For A Bullet.

Nach den zuvor veröffentlichten Singles Lost & Forgotten und dem Titeltrack Inhale The Noise ist das komplette Album nun weltweit erhältlich und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Band.

Bestellt das Album hier: https://massacre-records.com/godsnake_inhalethenoise_sale

Mit Inhale The Noise liefern Godsnake ihr bisher kraftvollstes und abwechslungsreichstes Album ab. Durch die Mischung aus modernem Thrash Metal mit starken, melodischen Hooks und hymnischen Refrains erweitert das Album den charakteristischen Sound der Band, bleibt dabei aber ihrer Kernidentität treu.

Scream For A Bullet sticht als einer der direktesten und khärtesten Tracks des Albums hervor und fängt dessen kompromisslose Haltung und emotionale Intensität perfekt ein. Die Band kommentiert: „Wir sind verdammt glücklich und stolz, euch Scream For A Bullet präsentieren zu dürfen … dieser Knaller von einem Song markiert die Veröffentlichung unseres neuen Albums und fasst es perfekt zusammen: direkt und geradlinig, heavy und dennoch melodisch … wir treten einigen in den Arsch. Der Text beschreibt die schmale Grenze zwischen massiver Ungerechtigkeit und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie den Drang und das Bedürfnis, diese Gräueltaten selbst zu bestrafen. Du bewegst dich auf dem schmalen roten Grat, spielst mit dem Feuer… ich höre dich nach einer Kugel schreien.“

Produziert von Godsnake zusammen mit Lasse Lammert in den LSD Studios, besticht das Album durch eine massive und moderne Produktion, die sowohl die aggressiven als auch die atmosphärischen Elemente des Songwritings der Band unterstreicht. Das Album enthält zudem herausragende Gastbeiträge, wie zum Beispiel von Jean Bormann (Rage), dessen filigrane Gitarrenarbeit die Intensität der Platte noch weiter steigert.

Mit Inhale The Noise bekräftigen Godsnake ihre Position als eine der aufregendsten Bands der modernen Melodic-Thrash-Metal-Szene und liefern ein Album ab, das direkt, energiegeladen und unmöglich zu ignorieren ist.

Godsnake live:

18.04.2026 DE Hamburg, Bambi Galore (Album Release Show)

02.05.2026 DE Andernach, Andernach Metal Days

23.05.2026 DE Frankfurt, Ponyhof Club (w/ Eradicator)

13.06.2026 DE Kulmbach, Ulmich om Braand

27.06.2026 DE Oschersleben, Rock & Metal Dayz

09.01.2027 DE Hamburg, Ballroom Birthday Bash

Godsnake sind:

Torger – Gesang

Stevo – Gitarre

Mark – Gitarre

The Walt – Bass

Sidney – Schlagzeug