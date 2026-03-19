Godsnake: veröffentlichen offizielles Video zum Titelsong „Inhale The Noise“

Das Hamburger Melodic-Thrash-Metal-Powerhouse Godsnake hat das offizielle Musikvideo zum Titelsong ihres kommenden Studioalbums Inhale The Noise veröffentlicht, das am 17. April 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Nach der zuvor veröffentlichten Single Lost & Forgotten stellt der Titelsong Inhale The Noise ein weiteres explosives Kapitel des kommenden Albums der Band dar. Vollgepackt mit messerscharfen Riffs, treibenden Rhythmen und einem massiven Refrain, der zum Mitsingen einlädt, fängt der Song die für die Band typische Mischung aus melodischen Hooks und unerbittlicher Thrash-Metal-Energie perfekt ein.

Die Band kommentiert: „Der Titelsong unseres neuen Albums Inhale The Noise ist endlich da – und wir sind verdammt stolz darauf, euch einen richtig schweren Kracher mit einem Ohrwurm-Refrain zu präsentieren, der euch noch lange nach dem Ausklingen der letzten Note im Kopf bleiben wird. Das Tüpfelchen auf dem i ist ein absolutes Meisterwerk von einem Gitarrensolo des einzigartigen Jean Bormann von Rage, der dem Song unglaubliche Energie und Feuer verliehen hat. Musik kann eine solche Wirkung und Kraft entfalten, wenn man sie einfach auf sich wirken lässt – also dreht die Lautstärke auf, spürt die Energie und INHALE THE NOISE!“

Produziert von Godsnake zusammen mit Lasse Lammert in den LSD Studios (Alestorm, Wind Rose, Gloryhammer), bietet Inhale The Noise eine massive und moderne Produktion, die sowohl die aggressiven Thrash-Passagen als auch die melodischeren und atmosphärischeren Momente des Sounds der Band zur Geltung bringt.

Das Album markiert einen wichtigen Schritt nach vorne für Godsnake: härter, prägnanter und vielfältiger denn je, während es fest in der kraftvollen Mischung aus melodischem Thrash Metal, einprägsamen Hooks und energiegeladenem Songwriting der Band verwurzelt bleibt.

Inhale The Noise wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

– CD Digipak

– Transparent-gelbe Vinyl-LP

– Digital

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://massacre-records.com/godsnake_inhalethenoise_sale

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, haben Godsnake mehrere Live-Shows und Festivalauftritte für Frühjahr und Sommer 2026 bestätigt, darunter eine spezielle Album-Release-Show in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Godsnake live:

18.04.2026 – DE Hamburg, Bambi Galore (Album Release Show)

02.05.2026 – DE Andernach, Andernach Metal Days

23.05.2026 – DE Frankfurt, Ponyhof Club (w/ Eradicator)

13.06.2026 – DE Kulmbach, Ulmich om Braand

27.06.2026 – DE Oschersleben, Rock & Metal Dayz

09.01.2027 – DE Hamburg, Ballroom Birthday Bash

Godsnake sind:

Torger – Gesang

Stevo – Gitarre

The Walt – Bass

Sidney – Schlagzeug