Eternal Evil: kündigen neues Album „Forever Feared“ an

Beeinflusst von den frühen Werken der Thrash-Metal-Größen Slayer, Kreator, Destruction, Dissection und Exodus, wurde Eternal Evil 2019 in Stockholm, Schweden, gegründet. Die Band hatte sich zum Ziel gesetzt, das Erbe des frühen, energiegeladenen und klassischen Thrash Metal fortzuführen.

Nach der Veröffentlichung des furiosen Albums The Gates Beyond Mortality legten Eternal EvilL sofort los und machten sich auf den Weg zur Weltherrschaft. Sie eroberten die schwedische Musikszene im Sturm und spielten im Vorprogramm von In Flames im legendären Dalhalla, teilten sich die Bühne zwei Abende in Folge mit den Cavalera-Brüdern und lieferten eine mitreißende Show beim Sweden Rock Festival, Schwedens größtem Rockfestival.

Heute, da der Name Eternal Evil fest in den Köpfen skandinavischer Metalheads verankert ist, hat die Band ihre ganze Seele und unermüdliche Hingabe in ihr neues Album Forever Feared gesteckt. Mit zwei der besten schwedischen Musiker – Schlagzeuger Felix Wahlund und Bassist Adam Sjö – verstärkt sich die Band und hebt ihren Sound auf ein neues Level.

Forever Feared – Trackliste:

Prelude The Darkened Sphere A Soul To Cope Forever Feared Eyes Of Wrath Triumph Through Pain Stain Of Roses The Mountain’s Gaze I Know, The Fire Burns Inside

Eternal Evil , die ihre Wurzeln im Thrash und Black Metal haben, vereinen all ihre Einflüsse und erweitern die Grenzen ihres Genres wie keine andere Band ihrer Klasse. Das Albumcover spiegelt einen zutiefst persönlichen Kampf wider: Schlangen symbolisieren die Härten und den Verrat, die die Band umgeben haben, während die Hand, die die Schlange erwürgt, ein kraftvolles Statement ist: Egal welche Herausforderung sich stellt, Eternal Evil werden immer triumphieren und siegen, koste es, was es wolle.

Freut euch auf Eternal Evils mitreißende neue Single Eyes Of Wrath, die am 25. März erscheint!

Eternal Evil sind:

Adrian Tobar – Gesang, Gitarre

Tobias Lindström – Gitarre

Adam Sjö – Bass

Felix Wahlund – Schlagzeug