Klimt 1918: veröffentlichen Musikvideo zu „Dream Core“ und geben Details zum kommenden Album „Àmor“ bekannt

Die Spannung steigt: Die römische Band Klimt 1918 präsentiert das sonnendurchflutete Musikvideo zu Dream Core als erste Singleauskopplung ihres kommenden Albums Àmor. Das fünfte Album der beliebten Italiener erscheint am 12. Juni 2026.

Das Musikvideo zu Dream Core ist ab sofort hier verfügbar:

Klimt 1918 kommentieren: „The song Dream Core revolves around resilience, strength, and the ability to overcome life’s adversities“, erklärt Frontmann Marco Soellner. „We dedicate this track to those who choose to love despite everything. To those who believe that a song can trigger the will to change. To those who feel like a storm about to break over a sun-scorched desert.“

Àmor, das fünfte Album der Italiener, stellt den Höhepunkt ihres gefeierten bisherigen Schaffens dar – eine melancholische, sinnliche und majestätische Sammlung fesselnder Musik. Àmor entstand aus Stille, Einsamkeit und sozialer Distanzierung. Als bewussten künstlerischen Kontrapunkt entschieden sich Klimt 1918 jedoch dafür, all ihre neuen Songs um Sinnlichkeit, Leidenschaft, körperliche Berührung und die drängenden, quälenden Gefühle kreisen zu lassen, die Menschen nachts wachhalten.

Mit Àmor gehen Klimt 1918 einen weiteren Schritt in der stetigen Weiterentwicklung ihres Sounds. Die Einflüsse des Avantgarde-Metals schwanden von Beginn an, während Darkwave und Alternative Rock in der Musik der Italiener rasant an Bedeutung gewannen. Post-Rock spielt in ihrer jüngsten Entwicklung eine wichtige Rolle, doch anstatt sich schüchtern auf das Wesentliche zu konzentrieren, träumen Klimt 1918 mit offenen Augen und blicken über den Horizont in den Himmel.

Àmor – Trackliste:

Dream Core Aventine Nihil Vltra Eros Nexus Un Ètè Invincible Arcade Amor Petricore Aftersun Mountain

Aufgenommen von Claudio Spagnuoli im Room 1918 Studio, Rom.

Gesang aufgenommen von Francesco Conte im The Shelter Room Studio, Rom

Schlagzeug aufgenommen von Giuseppe Orlando in den The Outer Sound Studios, Rom

Abgemischt von Tony Doogan in den Castle of Doom Recording Studios, Glasgow

Gemastert von Frank Arkwright in den Abbey Road Studios, London

Artwork und Layout: serifa.com

Art Director und Design: Paolo Soellner

Gastmusiker:

Domenico Vellucci – Altsaxophon bei Eros

Verfügbare Formate:

Àmor wird als 48-seitiges Hardcover-Artbook mit 2 CDs (inkl. Bonus-CD mit 5 Titeln), als limitierte 2-LP im Gatefold-Format auf blauem Vinyl, als 2-LP im Gatefold-Format auf schwarzem Vinyl sowie als Digipak-CD erhältlich sein.

Klimt 1918 entstand 1999 aus der Asche einer Metal-Band, als die Brüder Marco und Paolo Soellner sich von Bands wie Bauhaus, The Cure und Joy Division inspirieren ließen. Dies zeigte sich auch im Namen ihrer neuen Band, der auf den österreichischen Symbolisten und Jugendstilpionier Gustav Klimt anspielt, der 1918 mitten im Ersten Weltkrieg starb. Das Debütalbum der Romans, Undressed Momento, erschien 2003 und erntete mit seiner düsteren Emotionalität sofort großes Lob von Kritikern und Fans in ganz Europa.

Das gefeierte zweite Album der Brüder, Dopoguerra (2005), vergrößerte ihre Fangemeinde erheblich und brachte Klimt 1918 erstmals auf Tournee. Trotz ihres wachsenden Erfolgs ließ die Band allmählich nach. Ihr drittes Album Just In Case We’ll Never Meet Again erschien 2008 und wurde begeistert aufgenommen. Acht Jahre später, Ende 2016, folgte das Doppelalbum Sentimentale Jugend.

Angesichts des anhaltenden Erfolgs der Band rechnete kaum jemand damit, dass es fast ein Jahrzehnt bis zum nächsten Studioalbum dauern würde. Doch die Zeit war gut investiert. Die lange Songwriting-Phase, geprägt von Live- und Studioerfahrung, spiegelt sich deutlich in Àmor wider. Obwohl es viel Zeit, Fleiß und Energie gekostet hat, beweist Àmor mit jeder Sekunde, dass sich das lange Warten gelohnt hat. Klimt 1918 heben ihre rohe Emotionalität, ausgedrückt in dynamischen, leuchtenden Klanglandschaften statt in starren Strukturen und kalkulierten Hooks, auf ein neues Niveau: Àmor ist ein purer Rausch der Leidenschaft!

Klimt 1918 sind:

Marco Soellner – Gitarren, Drones, Synthesizer, Gesang

Claudio Spagnuoli – Gitarren, Rhodes, Synthesizer

Davide Pesola – Bass

Paolo Soellner – Schlagzeug

Klimt 1918 online:

www.facebook.com/Klimt1918

www.instagram.com/klimt1918official