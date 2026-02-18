Godsnake: kündigen neues Studioalbum „Inhale The Noise“ an

Die Hamburger Melodic-Thrash-Metal-Band Godsnake freut sich, die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Inhale The Noise bekannt zu geben, das am 17. April 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Als ersten Vorgeschmack auf das neue Album erschien am 17.02.2026 ihre erste Singleauskopplung Lost & Forgotten, ein kraftvoller und hymnischer Track, der das dynamische Songwriting, die messerscharfen Riffs sowie die emotionale Tiefe des Albums perfekt repräsentiert.

Textlich ist Lost & Forgotten eine Hymne für Außenseiter und Sonderlinge, ein persönliches und doch universelles Statement über Zugehörigkeit, Identität und die Stärke innerhalb der Metal-Community. Angetrieben von einer straighten Gitarrenmelodie und einem mörderischen Groove, geht der Song mit seinem eingängigen Refrain sofort unter die Haut. Die Band kommentiert: „Lost & Forgotten präsentiert ein großartiges Potpourri von Metalheads, die uns am Herzen liegen und die wirklich auf Godsnake stehen. Fantastische Musiker und Bands, wie z.B. Peavy von Rage, Gerre von Tankard, Michael Ehré, Alex Beyrodt, Tom Naumann, René Jauernik, Ozzyfied, Grace And Fire… um nur einige zu nennen), Medienpartner, Promoter, eingefleischte Fans… wir haben sie alle. Oder zumindest eine ganze Menge davon. Es ist eine starke Besetzung von Freaks & Freunden, die dieser Nummer das perfekte Gesicht verleihen.”

Inhale The Noise markiert für Godsnake einen neuen Schritt nach vorne: härter, aggressiver und vielfältiger denn je, dabei aber fest verwurzelt in der für die Band typischen Mischung aus melodischen Hooks, der Energie des Thrash Metals sowie einprägsamen Refrains, die unter die Haut gehen.

Das Album wurde von Godsnake selbst sowie Lasse Lammert in den LSD Studios (Alestorm, Wind Rose, Gloryhammer u.a.) produziert und liefert einen massiven und modernen Sound, der sowohl die schnellen, thrashigen Momente als auch die epischeren, atmosphärischen Passagen unterstreicht. Das Album enthält außerdem herausragende Gastbeiträge von Rage-Gitarrist Jean Bormann, der in drei Tracks mit rasanten Gitarrensoli die Intensität der Platte noch weiter steigert.

Inhale The Noise wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

– CD Digipak

– Transparent-gelbe Vinyl-LP

– Digital

Mit ihrer kompromisslosen Haltung, ihren starken Botschaften und ihrem raffinierten Songwriting beweisen Godsnake einmal mehr ihre Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, ohne ihre Kernidentität zu verlieren. Inhale The Noise ist ein Album, das laut gespielt und ebenso intensiv empfunden werden will.

Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, haben Godsnake mehrere Live-Shows und Festivalauftritte für Frühjahr und Sommer 2026 bestätigt, darunter eine spezielle Album-Release-Show in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Godsnake live:

18.04.2026 – DE Hamburg, Bambi Galore (Album Release Show)

02.05.2026 – DE Andernach, Andernach Metal Days

23.05.2026 – DE Frankfurt, Ponyhof Club (w/ Eradicator)

13.06.2026 – DE Kulmbach, Ulmich om Braand

27.06.2026 – DE Oschersleben, Rock & Metal Dayz

Godsnake sind:

Torger – Gesang

Stevo – Gitarre

The Walt – Bass

Sidney – Schlagzeug

Godsnake online:

Homepage Facebook Instagram