Der Erfolg von Pink Floyd lässt sich nur mit Superlativen beschreiben. In den Sixties gegründet, eroberten sie in jedem Jahrzehnt ein neues Publikum, das ihre Meisterwerke als Kulturgut etablierte.
Der Rockhistoriker und Pink Floyd-Spezialist Mark Blake hat in jahrelanger Arbeit Originaltöne zusammengetragen und eigene Interviews geführt, die sich nun zu einem schillernden Porträt vereinen. Dabei kommen nicht nur die Musiker selbst zu Wort, sondern auch Produzenten, Freunde, Tontechniker, Coverart-Künstler und Fotografen. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise von den verrauchten Clubs des Swinging London bis hin zu den größten Stadien der Welt, in denen die Band ihr visuell überwältigendes und musikalisch facettenreiches Programm aufführte.
Trends kommen und gehen, doch Pink Floyd haben ein nachhaltiges Werk kreiert, das jede Generation berührt und verzaubert. Diese Biografie der besonderen Art besticht durch ihre Lebendigkeit, Unmittelbarkeit und den direkten Zugang.
Mark Blake
Pink Floyd – Shine On
Die ganze Geschichte in eigenen Worten
Übersetzung: Andreas Schiffmann
Quality Paperback, 15,5 x 23,5 cm
476 Seiten
ISBN 978-3-85445-818-0
€ 30,00
Auch als eBook erhältlich
Erscheint im März 2026
