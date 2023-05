Bang Your Head!!! Festival: ist Geschichte

Bad News vom Bang Your Head!!! Festival. Doch lest selber, was die Veranstalter zu verkünden haben:

„Hallo Freunde,

es fällt schwer, diese Zeilen zu schreiben. Doch es geht nicht anders.

Wir haben wirklich alles getan und alles gegeben, um im Jahr 2023 endlich das große BANG YOUR HEAD!!!-Jubiläum nachzuholen, und diesem Sommer entgegengefiebert wie schon lange keinem mehr. Aber: Wir alleine hatten es leider nicht in der Hand, die Umstände zu schaffen, die nötig sind, um ein Event dieser Größenordnung und mit dem Anspruch an Qualität, der mit dem Namen BANG YOUR HEAD!!! verbunden ist, auch tatsächlich stattfinden zu lassen.

Vieles hat sich in den vergangenen drei Jahren getan, und kaum etwas davon war und ist gut. Insgesamt kann und muss man leider sagen: Die ganze Szene hat sich gewandelt, und die Voraussetzungen für die Veranstaltung eines Open-Air-Events wie dem in Balingen sind anno 2023 völlig andere als noch 2019 – auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Alles in allem kommen wir, so unendlich traurig das auch ist, zu dem Schluss, dass einfach zu viele Faktoren und Kräfte gegen uns wirken und ein Durchführen des Festivals um jeden Preis letztlich für uns, aber auch für andere viel mehr Schaden bedeuten würde, als jetzt eben doch noch die Notbremse zu ziehen.

Und so ist es nun: Das BANG YOUR HEAD!!! 2023 kann und wird NICHT stattfinden. Es gibt aus den genannten Gründen, die wir, was hoffentlich nachvollziehbar ist, hier nicht noch weiter im Detail ausführen möchten, keinen gangbaren Weg, den wir verantworten können, außer dem, die große Balinger Jubiläums-Party nun endgültig abzusagen.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und danken allen von ganzem Herzen, die uns über all die Zeit unterstützt, an uns geglaubt und ihre Tickets behalten oder sogar neue gekauft haben. Gerade für Euch haben wir wirklich alles versucht, um über der Alb endlich wieder die BANG YOUR HEAD!!!-Flagge zu hissen, doch es sollte wohl einfach nicht sein. Und um alle potentiellen Missverständnisse zu beseitigen: Es wird kein weiteres BANG YOUR HEAD!!!-Festival mehr geben. Das war’s.

Weil uns bekannt ist, mit welch überwältigender Vorfreude viele von Euch dem diesjährigen BYH!!! entgegengefiebert haben, haben wir uns intensiv den Kopf zermartert, wie wir Euch wenigstens im Ansatz für dessen Absage entschädigen können. Dabei kam uns schließlich eine Idee zum Tickettausch für das ROCK OF AGES Festival 2023, die in der ausführlichen Version unter www.bang-your-head.de nachlesen könnt. Selbstverständlich werden wir aber auch jedem, der sein Ticket dennoch zurückgeben möchte, die entsprechenden Kaufkosten erstatten – gleich, in welchem der vergangenen Jahre die Karten für nunmehr 2023 erworben wurden. In Kürze informieren wir über unsere Kanäle über den genauen Ablauf.

Wir bedanken uns noch einmal für Euren Support bei allen 24 Festivals und würden uns freuen, Euch am 28.07.2023 als Teil der LOYAL ONES in Seebronn begrüßen zu dürfen!

Stay heavy

Horst und das BANG YOUR HEAD!!!-Team

Die ausführliche Version findet ihr hier: https://www.bang-your-head.de/site_byh/index.ph

You will find the English translation right here: https://bang-your-head.de/site_byh/news„

Quelle: https://www.facebook.com/bangyourheadfestival