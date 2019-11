BYH!!!-Newsletter: US Metal zum Wochenstart

Es geht munter weiter: Das Bang Your Head!!! Billing 2020 wird weiter aufgestockt – heute mit US-Metal vom Allerfeinsten.

Fifth Angel: Ein Name, der Kennern und Liebhabern der US-Metal-Szene auf der Zunge zergeht. Mit ihrem selbstbetitelten Debüt hat die Band aus Seattle aus dem Stand weg ein Album veröffentlicht, das viele auf Augenhöhe mit Klassikern wie The Warning (Queensryche), Warning Of Danger (Omen) oder dem Erstling von Crimson Glory sehen. Mit Time Will Tell folgte ein ebenso formidabler Zweitling, der sich in puncto Sound etwas stärker an melodische Acts vom Schlage Dokken anlehnte. Dann kam das, was schon vielen anderen vielversprechenden Acts – zumindest vorübergehend – das Genick brach: Line-Up-Probleme, Business-Querelen und der Grunge/Alternative-Boom der 90er Jahre.

Fifth Angel brachen 1990 auseinander, und es dauert rund 20 Jahre bis zur ersten kurzlebigen Reunion. Erst 2017, als unter anderem Gründungsmitglied Ken Mary zur Band zurückkehrte, war es Zeit für die nächste Ära: Seither sind die Amerikaner wieder live aktiv und haben obendrein ein drittes großartiges Album mit dem bezeichnenden Titel The Third Secret veröffentlicht. 2020 ist es Zeit für eine weitere Premiere: Fifth Angel spielen erstmals beim Bang Your Head!!! in Balingen.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:



Saxon, Ace Frehley, Hardcore Superstar, Tankard, Unleashed, Kissin‘ Dynamite, Legion Of The Damned, Benediction, Riot V, Rage, Leatherwolf, Night Demon, Heathen, Anthem, Praying Mantis, Onslaught Memoriam, Atlantean Kodex, Shakra, Fifth Angel, Midnight Skull Fist, Winterstorm, Space Chaser, Lord Vigo, Snakebite

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle) oder Girlie dazu und obendrein den Bang Your Head!!! Jahresplaner.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:



D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Am 7. Dezember steigt, wie Ihr wisst, unsere große Adventsparty mit Ross The Boss, Destruction, Rage, Bloodbound, Nothgard und Final Breath. Nun haben wir eigens für diesen Abend ein exklusives Shirt mit unserem Kettensägen-schwingenden Black Santa aus 100% Baumwolle für Euch entworfen, das Ihr ab sofort in unserem Online-Shop in Wunschgröße und für nur 19,99 Euro bestellen könnt. Das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht:

– Das Shirt ist im Vorfeld 5.- Euro günstiger als vor Ort

– Ihr zahlt keine Versandkosten: Das Shirt wird für Euch reserviert und Ihr könnt es beim Crazy X-Mas gegen Vorlage der Rechnung an unserem Merchandise-Stand abholen (ganz wichtig: das Shirt wird vorerst NICHT versandt!)

– Ihr seid damit umgehend passend gekleidet 🙂

– Es gibt noch ein umfangreiches Bescherungspaket gratis dazu: Den exklusiven BYH!!! Crazy X-Mas Sticker, einen Crazy X-Mas Button und einen Crazy X-Mas Supporter-Pass samt BYH!!! Lanyard

Also, nicht lange fackeln: Sichert Euch dieses tolle Aktionspaket!