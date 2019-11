ROCKHARZ 2020: der erste Hattrick im November

Nachdem wir euch im Oktober mit neuen Announces ordentlich in Atem gehalten haben, dachten wir uns, wir gönnen euch mal eine kleine Verschnaufpause. Aber keine Sorge, wir bräunen uns nicht gerade die Bäuchlein in der Südsee, sondern werkeln weiter fleißig am ROCKHARZ 2020 – und jetzt geht’s mit dem nächsten Dreierpack weiter:

Betontod

Jo, die Herrschaften haben schon so manch‘ denkwürdigen Abriss auf unserem heiligen Acker hingelegt. Auch 2020 führt es die fünf Punkrocker und ihre mitreißenden, weil eingängigen Hymnen in unseren schönen Harz. Im Gepäck haben sie nicht nur großartige Songs, sondern auch eine Menge Spaß und Leidenschaft – ein herzliches Willkommen: Betontod!

Unzucht

Lasst uns alle wieder einmal jegliche Sittlichkeit vergessen. Denn immer, wenn die Dark Rocker bei uns aufschlagen, sind „Zucht und Ordnung“ Fremdwörter. Seit ihrem zweiten Album Rosenkreuzer (2013) sind sie regelmäßig in den Charts vertreten, so auch mit ihrem letzten Album Akephalos (2018), das auf die #15 stürmte. Wir freuen uns, dass sie wieder in den Harz kommen: Unzucht!

Burden Of Grief

Wir müssen schon ein wenig in unseren eigenen Geschichtsbüchern blättern, um nachzulesen, wann die Kasseler Melodic Death Metaller zuletzt bei uns waren. Ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Aus unserem Gedächtnis sind sie aber längst nicht verschwunden, immerhin lieferten sie 2018 in Form von „Eye of the Storm“ eine kleine Erinnerung, sodass sie endlich wieder auf die ROCHARZ-Bühne gehören. Wir müssen uns noch etwas gedulden, aber Burden Of Grief kommen zum ROCKHARZ 2020!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knorkator

Lord Of The Lost

Moonsorrow

Paddy And The Rats

Ost + Front

Running Wild

Sepultura

Subway To Sally

Tankard

Thundermother

Twilight Force

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

