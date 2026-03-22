Unzucht: veröffentlichen Single und Video „Krieger“

Unzucht haben die neue Single Krieger veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Neon Dom, welches am 15.05. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Der Blick von außen auf die Welt. Aus sicherer Entfernung wird gehasst, gemobbt, manipuliert – und die Wahrheit bleibt oft auf der Strecke. Sie ist schlichtweg nicht spannend genug. Depressionen, unsichtbare anonyme Gegner und ein Schlachtfeld aus Ängsten.

Hatespeech, Ragebait und Fake News die ungefiltert ins Netz unserer Zeit geblasen werden, ohne Rücksicht auf Herz und Seele. Zerstörung ist einfach unser Gebet.

Da kann einen manchmal nur Musik retten, das Abtauchen in eine andere und durchweg ehrlichere Welt, die dich noch nie enttäuscht oder allein gelassen hat.

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