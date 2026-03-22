Hokka: fesselndes Video zur neuen Single „Blackbird“ veröffentlicht

Die finnische Band Hokka setzt mit ihrer neuen Single Blackbird ein kraftvolles Kapitel in ihrer musikalischen Saga in Gang. Die beiden Protagonisten, Joel Hokka (ehemals Blind Channel) und Pauli Rantasalmi (ehemals The Rasmus), setzen ihre Reise mit diesem fesselnden neuen Track fort.

Blackbird stammt vom kommenden Debütalbum Via Miseria IV, das am 24. April über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Der Song bietet einen weiteren intensiven und emotionalen Beitrag zur sich entwickelnden Erzählung des Projekts. Angetrieben von eindringlichen Melodien und einer filmischen Produktion, taucht der Track auch tiefer in die schwerere Seite der Band ein.

Begleitet von einem auffälligen neuen Video, setzt Blackbird die Geschichte fort, die in den vorherigen Singles eingeführt wurde, und erweitert die visuelle und emotionale Welt von Hokka. Der Song steigert sich mit unermüdlicher Energie, bevor er in einen kraftvollen Refrain übergeht, der direkt ins Herz trifft.

Mit Blackbird vereint Hokka erneut Geschichtenerzählen, Atmosphäre und rohe Emotionen und bietet einen Einblick in das dramatische Universum, das auf Via Miseria IV wartet. Das Video zu Blackbird kann hier angesehen werden:

Joel Hokka äußert sich zu dem Song: „Blackbird is the latest single from the upcoming debut album Via Miseria IV. This track shows the heavier side of Hokka. With a riff influenced by the very roots of heavy metal and melodies echoing from the Nordic darkness, this track serves as a perfect introduction to the debut album. Revenge with love, enjoy!“

Zu Deutsch: „Blackbird ist die neueste Single aus dem kommenden Debütalbum Via Miseria IV. Dieser Track zeigt die härtere Seite von Hokka. Mit einem Riff, das von den Wurzeln des Heavy Metal beeinflusst ist, und Melodien, die an die nordische Dunkelheit erinnern, ist dieser Track der perfekte Einstieg in das Debütalbum. Rache mit Liebe – viel Spaß!