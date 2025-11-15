HOKKA: Signin bei Nuclear Blast Records

Nuclear Blast Records freut sich, HOKKA, eine kraftvolle neue Kraft im finnischen Rock, in sein globales Roster aufzunehmen. Die Band vereint drei bedeutende Namen aus der finnischen Rockgeschichte: den ehemaligen Frontmann von Blind Channel, Joel Hokka, das Gründungsmitglied und den ehemaligen Gitarristen-Songwriter von The Rasmus, Pauli Rantasalmi, sowie den phänomenalen jungen Schlagzeuger Jimi Aslak.

Begleitet von einem epischen und visuell beeindruckenden Musikvideo, stellt der Song die charakteristischen Elemente des Sounds von HOKKA vor: tiefe, dunkle und kalte nordische Melancholie, kombiniert mit einem modernen Rock-Edge. Ihre Musik kanalisiert die emotionale Intensität des finnischen Rocks der frühen 2000er Jahre und wagt sich mit unerschütterlicher Energie und Ambition in neues Terrain.

Seht euch In the Darkness jetzt hier an und erlebt den Aufbruch von HOKKA:

HOKKA feiern mit ihrer Debütsingle In the Darkness einen explosiven Einstieg, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist: https://hokka.bfan.link/inthedarkness

Mit einem magnetischen Debüt und einer furchtlosen kreativen Vision ist HOKKA bereit, der nächste Durchbruch aus der reichen Rockszene Finnlands zu werden. Die Band wird am 31. Dezember ihr erstes Live-Auftritt in der großen Silvester-TV-Show von YLE in Finnland haben, die live aus der Oulu-Halle übertragen wird.

„Different generations of Finnish rock are united for this newborn band proud to be part of Nuclear Blast Records roster“, kommentiert Joel Hokka.

HOKKA sind:

Joel Hokka – Gesang

Pauli Rantasalmi – Gitarre

Jimi Aslak – Schlagzeug

HOKKA online:

Instagram: @joelhokka @jimiaslak @paulirantasalmi