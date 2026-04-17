Unzucht: veröffentlichen Single „Nie Mehr Zurück“ und kündigen Tour für den Herbst an

Unzucht haben die neue Single Nie Mehr Zurück veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Neon Dom, welches am 15.05. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

In diesem eindringlichen Song wendet sich die Band einem ernsten Thema zu, welchen jeden von uns treffen kann.

Nie Mehr Zurück. Eine Stimme. Eine Gitarre. Ein Song.

Ein Lied wie deine eigene Dunkelheit. Nackt, ehrlich und berührend.

Für alle die, die auch grad am strugglen sind und genau diesen Ort suchen. Du hast ihn schon gefunden: Du selbst bist der Ort! Und du bist nicht allein!

Telefon Seelsorge – rund um die Uhr erreichbar:

0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/akut

Mit ihrem neuen Studioalbum Neon Dom läuten Unzucht eine neue Ära musikalischer Finsternis ein – ohne die Suche nach dem erlösenden Licht aufzugeben.

Das Werk vereint brachiale Intensität mit tiefschwarzer Emotionalität und erschafft ein Klangpanorama, das herausfordert, überwältigt und zugleich fasziniert.

Die Songs führen wie ein kontrollierter Sturz in eine von Schatten durchdrungene Welt: getragen von wuchtigen Gitarren, kompromisslosen Rhythmen und der neuen Stimme von Frontmann Timm, der Schmerz, Wut und unerschütterliche Stärke in pure Energie verwandelt.

Neon Dom ist mehr als ein Album – es ist ein Befreiungsschlag. „Auf Dunkelheit folgt Licht und ich brenne alle Brücken nieder“, heißt es in Feuerregen. Wie ein Phoenix aus der Asche erheben sich Unzucht neu: ein musikalischer Monolith, der seine wahre Wucht erst entfaltet, wenn man bereit ist, sich den eigenen Dämonen zu stellen.

Thematisch bewegt sich das Album an den Grenzen menschlicher Existenz: innere Konflikte, ein Schlachtfeld aus Ängsten und der Zerfall vermeintlicher Sicherheiten – und dennoch die unermüdliche Suche nach Hoffnung in einer Welt, die zunehmend entgleitet.

Neon Dom atmet Dunkelheit in all ihren Formen — nie mehr zurück. Oder: Hier beginnt die Reise in das Herz der Finsternis — nie mehr zurück.

Erschaffen aus den Scherben menschlicher Zerbrechlichkeit, neu geschmiedet im Feuer eines unnachgiebigen Willens.

Neon Dom Releaseshows (special guest Vlad In Tears)

15.05.26 Düsseldorf – Ratinger Hof

16.05.26 Stuttgart – Im Wizemann

Neon Dom Tour 2026 (special guest The Last Decade)

19.11.26 Berlin – Cassiopeia

20.11.26 Hamburg – Logo

21.11.26 Leipzig – Moritzbastei

26.11.26 Oberhausen – Kulttempel

27.11.26 Frankfurt – Nachtleben

28.11.26 München – Backstage Club

12.12.26 Hannover – Musikzentrum

Line-Up

Vocals – Timm Hindorff

Guitar, Vocals, Programming, Electronics – Daniel De Clercq

Bass – Don Canone

Drums – Toby Fuhrmann