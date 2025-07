Unzucht: unterschreiben bei Metalville – neues Studioalbum erscheint 2026

Die Metalville-Familie begrüßt voller Stolz mit Unzucht ihr neuestes Mitglied. Die Band hat das Songwriting für ihr kommendes siebentes Album bereits fast abgeschlossen und wird sich schon nächsten Monat ins Studio begeben. Das bisher unbetitelte Werk soll 2026 erscheinen.

Die Unzucht ist ein Phänomen. Und auf ihre Art einzigartig. Seit nunmehr fünfzehn Jahren ist die Band auf den Bühnen Europas unterwegs – und noch lange ist die Geschichte nicht zu Ende erzählt.

Mit einem frisch unterschriebenen Plattenvertrag bei Metalville ist die Band bereit neue Banger wie ihre bereits millionenfach gestreamten Hits Nein und Jenseits Der Welt zu erschaffen.

„Geil, dass wir mit Metalville ein so stark im Metal verwurzeltes Label für die Unzucht gewinnen konnten! Das nenne ich mal einen soliden Auftakt für meine frisch gestartete Zeit in der Band!“ sagt der neu zur Band gestoßene Sänger Timm Hindorff. Und Schlagzeuger Toby Fuhrmann ergänzt: „Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit mit Metalville – einem echten Independent Label mit großartigem Team, exzellentem Roster und extrem guter Vernetzung! Die Zeichen stehen auf Sturm!“

Auch wenn Dark Rock den Sound des Quartetts aus Deutschland vermutlich am ehesten umschreibt, ist neben Einflüssen aus Industrial und Gothic vor allem ganz viel Metal am Start.

Sechs Alben bis hoch in die deutschen TOP 10, drei EPs und eine Live-DVD haben die Jungs bereits im Köcher. Dazu kommen hunderte von Live-Shows, darunter wiederholt einige der namhaftesten europäischen Festivals wie M’era Luna, Greenfield, Masters Of Rock, Wacken, Rockharz, Amphi, Summer Breeze und viele mehr. Die Band hat sich live den Ruf einer absoluten Abrissbirne hart erarbeitet.

Und so stand viel auf dem Spiel, als im vergangenen Jahr der große Besetzungswechsel am Mikrofon anstand. Manch andere Band wäre daran zerbrochen, doch für die Unzucht stand fest: Jetzt erst recht! Auf Empfehlung von Hiraes-Frontfrau Britta Görtz fanden die verbliebenen Drei einen neuen Mann. Bereit und perfekt, um ab sofort das neue Aushängeschild in Sachen kraftvoller Vocals mit Herz und Tiefe sowie absoluter Bühnenpräsenz zu sein: Timm Hindorff aus dem schönen Allgäu.

Und nach Timms Feuertaufe in Form einiger umjubelter Festivalshows und Auftritte als Support von u.a. The 69 Eyes und Till Lindemann ist die Unzucht jetzt mehr denn je ready to rumble. Denn es geht weiter, immer weiter!

Besetzung:

Vocals – Timm Hindorff

Guitar, Vocals, Programming, Electronics – Daniel De Clercq

Bass – Don Canone

Drums – Toby Fuhrmann