Hebephrenique: kündigen neues Album „Decathexis“ an und veröffentlichen Video „Visions Of Magdalene“ via No Clean Singing

Nach dem psychotischen, delirium-induzierenden Debüt-EP Non Compos Mentis kehrt die australische Death-Metal-Band Hebephrenique mit einer weiteren Dosis mentaler Zersetzung in Form ihres ersten Full-Length-Albums Decathexis zurück, das am 23. August über Gutter Prince Cabal und Brilliant Emperor Records veröffentlicht wird.

Kürzlich hat die Band das offizielle Video zur Lead-Single Visions Of Magdalene veröffentlicht, das nun über No Clean Singing gestreamt werden kann. Die Plattform lobte den Track für seine verzerrte Intensität und Musikalität: „As promised it’s delivered with impressive technical skill. Across its constantly contorting aural spectrum it delivers brightly ringing guitars whose dissonant permutations create sensations both bizarre and psychotic, sometimes frantic and sometimes wandering, as well as drumming that veers from furious blasts to vertebra-popping smacks and much else in between.“

Decathexis baut auf den verzerrten Grundlagen der EP auf und taucht tiefer in den Wahnsinn ein, ein schwindelerregender Wirbel aus von Groll getriebenen Vocals, mechanischer Präzision und hypnotischer Atmosphäre. Die technische Raffinesse des Albums ist ausgeprägter, die Aggression erdrückender und das emotionale Chaos lebendiger und unkontrollierter. Man denke an Gorguts im Stile von Mayhem, gefiltert durch die gewalttätigen Theatralik von Anaal Nathrakh und einer kräftigen Dosis dystopischer Angst.

Decathexis am 23. August 2025 auf LP, CD und digitalen Formaten über Gutter Prince Cabal und Brilliant Emperor Records.

